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Оккупанты резко замедлили темп наступления после захвата Авдеевки - ISW

Руслана Заклинская
20 февраля 2024, 08:17
Российским войскам нужна оперативная пауза для перегруппировки и восстановления сил для нового наступления.
Оккупанты резко замедлили темп наступления после захвата Авдеевки - ISW
Россиянам нужна оперативная пауза или подкрепление / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

После захвата Авдеевки российские войска внезапно снизили темп наступательных операций в этом районе. Оккупантам придется взять оперативную паузу, прежде чем возобновить наступательные операции на Авдеевском направлении или придется перебросить на участок дополнительные силы с других участков фронта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По словам представителя Таврической группировки войск Дмитрия Лиховия, за последние сутки количество российских обстрелов и активность авиации существенно уменьшились. Сейчас оккупанты перегруппировываются и проводят расчистку города. При этом, украинские силы отошли на новую линию обороны, которую заранее подготовили и укрепили на "нескольких уровнях".

В ISW отметили, что, вероятно, россиянам придется провести оперативную паузу, перед новым наступлением на Авдеевском направлении или необходимо перебросить в этот район подкрепление, чтобы не допустить кульминации действий под Авдеевкой.

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"Российские силы имеют резервы для такого усиления в других секторах, но ISW не заметил никаких признаков того, что российское командование сейчас перемещает эти резервы в сторону Авдеевки", - указано в отчете.

В то же время Лиховий и представитель Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш заявили, что российское командование, вероятно, в ближайшее время перебросит российские силы, сконцентрированные вокруг Авдеевки, на другие участки фронта. Евлаш отметил, что оккупантам понадобится минимум неделя, чтобы перебросить эти подразделения из Авдеевки.

"ISW пока не наблюдает никаких признаков того, как российские силы решат распределить свою живую силу, которая сейчас дислоцируется в районе Авдеевки", - отметили эксперты.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин отметил, что оборона Авдеевки была очень сложной из-за неравенства сил. Он также подчеркнул, что враг имеет достаточно сил для дальнейшего продвижения, поэтому необходимо удерживать оборонительные позиции.

Как сообщал Главред, после захвата Авдеевки, по словам военного эксперта Павла Нарожного, оккупанты могут направить силы на захват Часового Яра, Константиновки или Славянска. Нарожный подчеркнул, что Константиновка, Славянск и Краматорск интересуют Россию как важные транспортные и административные узлы.

Также спикер оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что войска РФ проводят зачистку в Авдеевке и возможно перебросят силы на другие направления. Враг пытается атаковать позиции в районе Роботино Запорожской области, там ситуация динамичная.

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