Россияне начали применять 'квадратные' ракеты: аналитики раскрыли их опасность

Западные аналитики предполагают, что Россия уже могла применять по Украине крылатые ракеты Х-69. Предварительно, ракеты выпускали с Су-34, однако носителями для этих средств поражения могут быть самолеты ВКС РФ и других типов.
Как отмечает Defense Express со ссылкой на публикации других профильных изданий, вероятно, РФ запустила Х-69 в массовое производство в феврале 2023 года. По состоянию на сентябрь эта ракета еще проходила этап летных испытаний.
Х-69 является "перепаковкой" Х-59МК2, считают аналитики. Ракета якобы развивает дозвуковую скорость полета, имеет массу БЧ в 310 килограммов, дальность полета до 290 километров и является "универсальной" для самолетов типа МиГ-29К и МиГ-35, Су-34 и Су-35.
В то же время, по словам специалистов, пока нет убедительных доказательств того, что россияне применяли Х-69 с самолета Су-57", и что сам факт применения таких ракет является разве что стремлением оккупантов проверить возможности Х-69 в условиях реальной боевой обстановки.
РФ использовала "чудо-оружие" для атаки по Киеву
Ранее специалисты Defense Express сообщали, что во время ракетной атаки на Киев 7 февраля Россия, вероятнее всего, использовала "гиперзвуковую" ракету "Циркон".
Для запуска "Циркона", вероятно, использовали адаптированный комплекс "Бастион" или "Объект-100", ведь носители этой ракеты, фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка К-560 "Северодвинск", находятся далеко за дальностью ее пуска по Украине.
В частности, на обломках ракеты обнаружена лазерная маркировка 3М22. Среди обломков также найдены элементы, характерные именно для ракеты типа 3М22 "Циркон". Специфическую маркировку имеют части и обломки реактивного двигателя и рулевых механизмов.
Сейчас изучается состав металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Результаты совещания в Москве: в ГУР назвали следующую цель Кремля после Навального
- Все области Украины укрепляют границы и строят фортификационные сооружения на фронте - ОП
- Украину накрывает непогода: в некоторых регионах будет сыпать снег, а в других будут лить дожди