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Россияне начали применять "квадратные" ракеты: аналитики раскрыли их опасность

Яна Ставская
20 февраля 2024, 04:18
Х-69 могут выпускать с самолетов разных типов.
Россияне начали применять 'квадратные' ракеты: аналитики раскрыли их опасность
Х-69 якобы развивает дозвуковую скорость полета / Коллаж Главреда. Фото: defence-ua.com

Западные аналитики предполагают, что Россия уже могла применять по Украине крылатые ракеты Х-69. Предварительно, ракеты выпускали с Су-34, однако носителями для этих средств поражения могут быть самолеты ВКС РФ и других типов.

Как отмечает Defense Express со ссылкой на публикации других профильных изданий, вероятно, РФ запустила Х-69 в массовое производство в феврале 2023 года. По состоянию на сентябрь эта ракета еще проходила этап летных испытаний.

Х-69 является "перепаковкой" Х-59МК2, считают аналитики. Ракета якобы развивает дозвуковую скорость полета, имеет массу БЧ в 310 килограммов, дальность полета до 290 километров и является "универсальной" для самолетов типа МиГ-29К и МиГ-35, Су-34 и Су-35.

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В то же время, по словам специалистов, пока нет убедительных доказательств того, что россияне применяли Х-69 с самолета Су-57", и что сам факт применения таких ракет является разве что стремлением оккупантов проверить возможности Х-69 в условиях реальной боевой обстановки.

РФ использовала "чудо-оружие" для атаки по Киеву

Ранее специалисты Defense Express сообщали, что во время ракетной атаки на Киев 7 февраля Россия, вероятнее всего, использовала "гиперзвуковую" ракету "Циркон".

Для запуска "Циркона", вероятно, использовали адаптированный комплекс "Бастион" или "Объект-100", ведь носители этой ракеты, фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка К-560 "Северодвинск", находятся далеко за дальностью ее пуска по Украине.

В частности, на обломках ракеты обнаружена лазерная маркировка 3М22. Среди обломков также найдены элементы, характерные именно для ракеты типа 3М22 "Циркон". Специфическую маркировку имеют части и обломки реактивного двигателя и рулевых механизмов.

Сейчас изучается состав металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов.

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