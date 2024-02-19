Собрали 40 тысяч солдат: полковник ВСУ оценил угрозу наступления РФ на Запорожье

Россияне собрали значительные силы для того, чтобы "срезать" Роботинский выступ и продолжить наступление на Запорожском направлении, отмечает военный эксперт.

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Россияне готовятся начать машстабное наступление на Запорожском направлении / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

После захвата Авдеевки россияне обратили внимание на Запорожье, особенно на район Роботино. Западные СМИ сообщают о том, что россияне на этом направлении собрали ударный кулак для будущего наступления на Запорожском направлении. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 канала рассказал о боях на Запорожском направлении.

Он отметил, что россияне пытаются атаковать позиции Сил обороны в районе Роботино с флангов. Этот стратегический плацдарм был создан во время украинского контрнаступления в 2023 году для дальнейшего движения вглубь территории.

"Эти движения в принципе понятны и логичны. Россияне будут пытаться однозначно срезать этот выступ, если мы не начнем двигаться дальше, но без авиации нет смысла этого делать", - рассказал Свитан. видео дня

Военный эксперт указывает на то, что в ближайшие полтора - два месяца российские войска планируют проводить наступательные операции на Запорожском направлении. Однако из-за большого плеча логистики врагу будет сложно развивать масштабные наступательные действия в этом направлении.

"Там масштабно не продвинешься, но точечные и некоторые наступательные операции они точно будут проводить", - отметил военный эксперт.

Свитан отметил, что по состоянию на сейчас в районе Мариуполя и Волновахи российские войска сконцентрировали группировку, которая насчитывает примерно 30-40 тысяч солдат. Эта группа может направиться, в том числе и в Роботино для наступления на Запорожском направлении.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Угроза наступления РФ на Запорожском направлении

CNN сообщает о формировании большого ударного "кулака" российских Вооруженных Сил в Запорожской области.

Аналитики Института изучения войны указывают на концентрацию крупной группировки российских войск, готовых к возобновлению наступления в Запорожской области.

Вооруженные силы Украины уже второй день подряд сдерживают попытки наступления российских оккупантов на Запорожском направлении.

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