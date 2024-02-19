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РФ собрала 50-тысячный "кулак" на Запорожье, Зеленский говорит о критической ситуации

Яна Ставская
19 февраля 2024, 21:53
Новая ударная группировка ВС РФ зафиксирована как раз там, где украинские войска контрнаступали летом 2023 года.
РФ собрала 50-тысячный 'кулак' на Запорожье, Зеленский говорит о критической ситуации
РФ пошла в новое наступление / Коллаж Главреда. Фото: Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого

Сразу на нескольких частях фронта сложилась "чрезвычайно тяжелая ситуация", в частности с боеприпасами и системами ПВО, рассказал в вечернем обращении 19 февраля президент Владимир Зеленский. В то же время CNN пишет о накоплении огромного ударного "кулака" ВС РФ в Запорожской области.

"Чрезвычайно сложная ситуация"

Владимир Зеленский, комментируя результаты сегодняшней поездки в Купянский район, еще раз отметил дефицит снарядов у украинских военных.

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Сложная ситуация наблюдается именно в районах, где российские войска собрали новые группировки.

"Сейчас чрезвычайно тяжелая ситуация на нескольких частях фронта, именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украины, и это очень ощутимые вещи. Дефицит артиллерии, потребность во фронтовых ПВО и в большей дальнобойности оружия", - отметил президент.

По словам Зеленского, некоторые из партнеров Украины уже наладили производство оружия, снарядов и систем РЭБ, однако этого до сих пор недостаточно.

"Отдельно я хочу поблагодарить украинцев и украинок, всем нашим компаниям и партнерам, которые уже наладили производство оружия, снарядов и РЭБ, что только увеличивает обороты. Конечно, мы не можем обеспечить все потребности, но каждый месяц добавляет Украине своей силы", - поделился Зеленский.

Россия собрала ударный кулак на Запорожском направлении

На южном фронте как российские, так и украинские источники CNN подтверждают массовое наращивание российских оккупационных войск в Запорожской области - как раз там, где украинские войска контрнаступали летом 2023 года. По данным некоторых аналитиков, была собрана 50-тысячная российская армия.

Захват Авдеевки и подготовка к новому наступлению

17 февраля украинское командование официально заявило о выходе ВСУ из Авдеевки, где четыре месяца продолжалось непрерывное наступление российских захватчиков.

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США, ситуацию ухудшало значительное сокращение в ВСУ боеприпасов, чтобы отражать атаки врага.

The New York Times писала, что российские войска уже собрали на некоторых направлениях группировки более 100 тысяч оккупантов. Всего речь идет об открытии 5 оперативных направлений.

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