Волонтер оценила "Ланцет" РФ на поле боя: сжигаются сотни единиц техники

Эти беспилотники уже повлияли на контрнаступление ВСУ, признала Берлинская.

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Россияне используют дешевые БПЛА Ланцет для ударов по украинской технике / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua

Российские "Ланцеты" сильно влияют на наступательные операции ВСУ, с начала полномасштабных боевых действий эти дроны "нанесли очень серьезные потери" украинской армии, отметила в интервью Главреду директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская.

По словам Берлинской, Ланцет на поле боя "просто сжигает" оружие, которое Украина выпрашивает у Запада на миллиарды долларов.

"Например, те же российские "Ланцеты" нанесли нам очень серьезные потери. Это действительно эффективная система, которая, к сожалению, очень сильно влияет на контрнаступление, потому что именно "Ланцетами" сжигаются сотни единиц техники. Мы можем годами у всего мира выпрашивать оружие на миллиарды долларов, потом прилетает "Ланцет", сравнительно недорогой барражирующий самолет, и просто сжигает его", - высказалась волонтер. видео дня

Кто такая Мария Берлинская Мария Берлинская (род.19 мая 1988, Каменец-Подольский, УССР) - украинская военная, общественный деятель, основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки", занимающейся образовательной и материально-технической помощью осуществления украинскими военными аэроразведки во время российско-украинской войны. Инициатор и руководитель адвокационного правозащитного проекта Невидимый Батальон, пишет Википедия. Основательница и руководитель Victory Drones - крупнейшего в Украине учебного проекта для военнослужащих.

Также Россия развивает производство FPV-дронов при поддержке китайских компаний.

Берлинская подчеркнула, что в производстве украинских дронов так же должна быть государственная поддержка, "потому что люди заканчиваются".

Дроны на поле боя

Как отмечал президент Владимир Зеленский, дроны ВСУ изменили ситуацию с безопасностью в Черном море и помогают украинским войскам отражать вражеские штурмы. Именно из-за важности применения беспилотников на передовой глава государства поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ.

"Дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию с безопасностью в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле - это во многом работа именно дронов", - подчеркнул президент.

Тогда как в материале BILD говорилось о том, что ВСУ вынуждены использовать дроны из-за проблем с личным составом - его не хватает для отражения атак россиян.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что он согласен с оценкой руководителя украинской военной разведки генерала Буданового о том, что официальный Киев достиг "определенного паритета" с Кремлем в производстве дронов-камикадзе дальнего радиуса действия. Затем он пообещал, что Украина в 2024-м изготовит тысячи дронов, способных бить по Москве.

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