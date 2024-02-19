Украина начала масштабно сбивать российские самолеты: эксперты объяснили причины

Сейчас российская активность в воздухе может снизиться, считает Александр Коваленко.

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ВСУ уничтожают российские самолеты / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, Википедия

Военный эксперт Алексей Гетьман и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказали свое мнение, как украинские военные с 17 февраля сбили шесть самолетов российской тактической авиации.

"Сказать трудно с чем это (резкий рост количества сбитых самолетов, - ред.) связано. Причин может быть несколько. Например, их самолеты обнаглели и перестали бояться залетать в зону, где могут работать наши зенитно-ракетные комплексы. ЗРК постоянно перемещаются, они не знают, где они находятся. Хотя всем нам хотелось бы, чтобы по ним отработали F-16", - отметил Гетьман для РБК-Украина.

По его словам, россияне осознали, что тактика ударов управляемыми авиационными бомбами эффективнее наземных атак с танковыми группами. Поэтому на фоне ощутимых потерь могут быть приняты новые решения.

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В то же время, Александр Коваленко предположил, что российская активность в воздухе может снизиться.

"Они могут немного снизить активность своей тактической авиации, но все равно вернутся к полетам. Потому что для них жизненно важно использовать КАБы на линии боевого соприкосновения, это именно то, что помогает вскрывать наши оборонительные рубежи. Если они не будут использовать их, они не будут иметь никакого преимущества", - пояснил эксперт.

ВСУ уничтожили вражеские самолеты: что известно

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что 17 февраля ВСУ уничтожили три российских самолета. Наши бойцы ударили по самолету во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям ВСУ.

19 февраля в Мариуполе после взрывов сообщили о падении самолета. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что утром раздались мощные взрывы. Появилась информация о падении самолета оккупантов РФ.

В ВСУ сообщили, куда делись пилоты уничтоженных российских самолетов. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что пилоты российских Су-34 и Су-35 пытались катапультироваться после того, как самолеты были подбиты. По радиоперехвату известно, что одного пилота нашли.

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