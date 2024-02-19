"Не просто громко – огонь": в Мариуполе после взрывов сообщили о падении самолета

В оккупированном РФ Мариуполе слышали несколько взрывов, сообщил Петр Андрющенко.

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Появилась информация о крушении самолета РФ у Мариуполя / Колаж Главред, фото: 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців, Генштаб ЗСУ

В захваченном РФ Мариуполе Донецкой области утром в понедельник, 19 февраля, прогремели мощные взрывы.

Появилась информация о падении самолета оккупантов РФ. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Не просто громко, но огонь! Сообщают о падении горящего самолета в районе села Рыбацкое", - написал он.

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Как уточнил советник мэра Мариуполя, в оккупированном РФ городе продолжают слышать взрывы.

Отметим, что ранее российские захватчики сообщали о работе ПВО. Кроме того, они заявили, что якобы "над морем в районе Мариполя сбили воздушную цель".

Кроме того, в российских пабликах сообщают о том, что над Мариуполем был сбит самолет оккупантов.

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что ВСУ поразили самолет ВКС РФ. Жители оккупированного села Дьяково Антрацитовского района увидели, как российский военный самолет упал на улицу, где живут люди, сказал Артем Лысогор.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили три российских самолета на восточном фронте, сообщил главнокомандующий войск Александр Сырский. В частности, 17 февраля было сокрушено два вражеских Су-34 и один Су-35. Информацию также подтвердили и в Воздушных силах.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что судьба пилотов сбитых российских Су пока неизвестна. Они пытались катапультироваться.

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