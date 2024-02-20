"Интенсивность боев высокая": Жорин сообщил о наступлении РФ на Ласточкино

Оккупанты не остановились на Авдеевке и собрали достаточное количество состава, чтобы пойти в наступление на этом направлении дальше.

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Жорин сообщил о наступлении РФ на Ласточкино / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Россияне захватили Авдеевку и потеряли в штурме города рекордное количество солдат, однако на этом российские захватчики не остановились и продолжают давлеть на Силы обороны Украины на этом направлении. Об этом рассказал заместитель командира 3ОШБр Максим Жорин в своем телеграм-канале.

Согласно словам военного, враг на Авдеевском направлении имеет столько сил и средств, сколько могут позволить ему пойти в наступление дальше и он это сделает.

"Сейчас Третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев высокая, но, конечно не настолько жестокая, как была в городе", - заявил Жорин. видео дня

Также он добавил, что после Авдеевки основным наступлением для россиян стал населенный пункт Ласточкино.

Помимо прочего, заместитель командира 3ОШБр Максим Жорин сообщил, что у бригады есть четкое осознание того, что в городе враг накопил достаточное количество сил для дальнейшего наступления.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, российские захватчики попытались пойти в штурм на позиции 224 ОШБр в составе 6 БМП и 1 танка. К тому же, в штурме принимала участие пехота. Об этом сообщили аналитики центра DeepState.

Также, за минувшие сутки Силы обороны Украины на Бахмутском направлении уничтожили и ранили 191 российского оккупанта, кроме того, украинские военные ликвидировали 118 единиц вооружения и техники противника.

К тому же, после захвата Авдеевки оккупанты будут пытаться расширить территориальный контроль за пределы города. Однако, несмотря на взятие под контроль города, российским войскам вряд ли хватит боеспособности.

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