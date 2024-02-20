Будут расширять контроль за пределы Авдеевки: разведка Британии назвала проблему РФ

После захвата Авдеевки оккупанты будут пытаться расширить территориальный контроль за пределы города. Однако, несмотря на взятие под контроль города, российским войскам вряд ли хватит боеспособности. Об этом говорится в отчете Минобороны Британии.
"Вполне вероятно, что российским войскам не хватает боеспособности, чтобы немедленно воспользоваться захватом Авдеевки, и им понадобится период отдыха и перевооружения", - предполагает разведка Британии.
В разведке напомнили, что на прошлой неделе российские войска взяли под свой контроль Авдеевку, а также коксохимический завод. С октября 2023 года вблизи города происходили ожесточенные бои, на линии фронта Авдеевка находится с 2014-го.
По данным разведки Британии, украинские защитники отошли на оборонительные позиции к западу от города.
"В ближайшие недели Россия, вероятно, будет пытаться постепенно расширить свой территориальный контроль за пределы Авдеевки", - добавили в разведке.
Ситуация вблизи Авдеевки
Напомним, Авдеевское направление остается самой горячей точкой боевых действий. Оккупанты используют химическое оружие, авиацию, ракеты и пехоту. По словам командира подразделения "Терра" Николая Волохова, штурмы не прекращаются, пехота постоянно идет вперед.
Также, по данным ISW, российские войска внезапно снизили темп наступательных операций в районе Авдеевки. Оккупанты должны взять оперативную паузу перед дальнейшим наступлением или мобилизовать дополнительные силы с других участков фронта.
Кроме этого, после захвата Авдеевки оккупанты могут направить силы на захват Часового Яра, Константиновки или Славянска. По словам военного эксперта Павла Нарожного, Константиновка, Славянск и Краматорск интересуют оккупантов как важные транспортные и административные узлы.
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