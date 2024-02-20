Когда в Украине появится аналог БПЛА "Ланцет": волонтер назвала ключевое условие

Украине нужно цифровизировать армию и сделать так, чтобы решения принимались быстро, а отчетности было меньше, говорит волонтер.

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Мария Берлинская рассказала о перспективе создания дронов в Украине / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/masher.berlinska, скриншот

Директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская прокомментировала вопрос создания в Украине дронов с искусственным интеллектом, которые, похожи на российские "Ланцеты".

Как подчеркнула она в интервью Главреду, россияне, к сожалению, несмотря на советские рудименты, свою армию очень быстро модернизируют.

"Это будет зависеть от их тактико-технических характеристик, того, как скоро Россия найдет им (новым украинским дронам, - ред.) противодействие, и насколько штатным будет производство с нашей стороны. Бумажная армия проигрывает армии реальной - сейчас, к сожалению, командиры должны сдавать кучу бумажной отчетности, абсолютно нерелевантной", - сказала волонтер.

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Вместе с тем она уверена в том, что Украине нужно цифровизировать армию, сделать так, чтобы решения принимались быстро, отчетности было меньше, и чтобы люди не тратили время на ненужные устаревшие постсоветские нормативы.

"Потому что маленькая советская армия никогда не победит большую советскую армию", - добавила Берлинская.

Кто такая Мария Берлинская Мария Берлинская (род.19 мая 1988, Каменец-Подольский, УССР) - украинская военная, общественный деятель, основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки", занимающейся образовательной и материально-технической помощью осуществления украинскими военными аэроразведки во время российско-украинской войны. Инициатор и руководитель адвокационного правозащитного проекта Невидимый Батальон, пишет Википедия. Основательница и руководитель Victory Drones - крупнейшего в Украине учебного проекта для военнослужащих.

Силы беспилотных систем в ВСУ

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ. Обеспечением реализации этого поручения должны будут заняться Кабмин и Генштаб.

Позднее в Минобороны пояснили, зачем создали Силы беспилотных систем.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что роль дронов в войне с Россией увеличивается каждый день. По его словам, растет количество их использования с обеих сторон.

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