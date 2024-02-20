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Россияне расстреляли группу воинов ВСУ под Работино: у генпрокурора открыли дело

Яна Ставская
20 февраля 2024, 17:44
Это не первый публичный случай расстрела россиянами наших военных в течение последней недели.
Россияне расстреляли группу воинов ВСУ под Работино: у генпрокурора открыли дело
Оккупанты продолжают совершать военные преступления / коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Российские оккупанты расстреляли группу из трех украинских военных вблизи Работино. Офис генпрокурора открыл уголовное производство.

Как сообщает DeepState, убийство воинов ВСУ произошло 18 февраля, когда противник наступал на Работино. По подтверждению аналитиков, оккупантам удалось обойти населенный пункт с юга и захватить крупный опорный пункт.

Трех бойцов БрОП "Спартан" оккупанты взяли в плен, а после того расстреляли. Кадры с расстрелянными телами защитников уже попали в сеть.

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Правоохранители открыли производство по факту расстрела военных по делу о нарушении законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отмечают в офисе генпрокурора.

ВС РФ расстреливают военнопленных ВСУ

Наибольший резонанс в Сети вызвала история с окружением группы раненых украинских бойцов в районе "Зенита". Накануне оккупанты догадались обойти район подземными тоннелями и объединиться со своими подразделениями для взятия ВСУ в "мешок".

Не имея возможности передвигаться, ВСУ "застряли" на позициях. В результате, по подтверждению OSINT-сообщества DeepState, враг расстрелял всех военных.

Также Главред писал, как в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных.

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война в Украине война России и Украины Работино
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