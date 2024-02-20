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Дешевый FPV-дрон может предотвратить потери Украины на сотни миллионов долларов – Берлинская

Алёна Воронина
20 февраля 2024, 15:45
Надо работать с причинами, а не с последствиями – если сжечь FPV-дроном российский танк, то он не убьет людей и не нанесет вреда на сотни миллионов долларов.
Украинские военные, дроны, Мария Берлинская
Дешевый FPV-дрон может предотвратить потери Украины на сотни миллионов долларов, отмечает Берлинская/ коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скрин

Украине очень важны дроны и подготовленые операторы дронов для эффективной борьбы на фронте против российских оккупантов. Одним или несколькими беспилотниками можно уничтожить российский танк и предотвратить таким образом гибель украинцев и большие потери для нашего государства.

Важно работать с причинами, а не с последствиями. Об этом сказала директор Центра поддержки аэроразведки, руководитель волонтерского проекта Victory Drones благотворительного фонда Dignitas Мария Берлинская в интервью Главреду.

"То есть мы работаем с причинами, а не с последствиями. Это очень важно – мы взяли себе основополагающий принцип, который я всегда объясняла очень простым примером. Выезжает российский танк на позицию, отстреливает боекомплект, и, как следствие, сотни погибших и раненых. Танк стоит миллионы долларов, но последствия, которые он наносит, когда несколько раз отстреливает боекомплект и разрушает целые кварталы и деревни – сотни миллионов долларов. Это протезы, выплаты детям-сиротам, разрушенные семьи, бизнесы, инфраструктура", – отметила Берлинская.

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Она подчеркнула, что стоит работать с причиной: лучше сжечь этот танк дешевым FPV-дроном, который стоит 400-500 долларов. И даже если на этот танк нужно будет потратить пять дронов, то "это стоит того, чтобы потом всю жизнь не работать с протезами", добавила директор Центра поддержки аэроразведки.

Также она подчеркнула, что очень важно готовить операторов дронов, ведь, по ее словам, мы сейчас ведем крупнейшую технологическую войну в истории человечества.

"Один подготовленный боец стоит сотни неподготовленных. Мы ведем величайшую технологическую войну в истории человечества, поэтому нам очень важно готовить людей именно в этом направлении, потому что наш негласный девиз – воевать технологиями, а не людьми", – подчеркнула Берлинская.

Кто такая Мария Берлинская

Мария Берлинская (род.19 мая 1988, Каменец-Подольский, УССР) - украинская военная, общественный деятель, основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки", занимающейся образовательной и материально-технической помощью осуществления украинскими военными аэроразведки во время российско-украинской войны. Инициатор и руководитель адвокационного правозащитного проекта Невидимый Батальон, пишет Википедия.

Основательница и руководитель Victory Drones - крупнейшего в Украине учебного проекта для военнослужащих.

Ситуация с дронами в Украине

Ранее Мэрия Берлинская назвала, какие дроны необходимы украинским бойцам для победы на фронте. Она отметила, что чем больше бойцы ВСУ применяют беспилотных или роботизированных систем, тем больше сохраняют жизнь людей.

Также волонтер Берлинская сказала, когда в Украине появится аналог БПЛА "Ланцет", и назвала ключевое условие. Украине нужно цифровизировать армию и сделать так, чтобы решения принимали быстро, а отчетности было меньше, говорит волонтер.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада передаст Украине более 800 дронов. Весной Канада планирует передать Украине более 800 современных боевых дронов SkyRanger R70 на сумму в 100 млн канадских долларов (около 73 млн долл США), заявил министр обороны Канады Билл Блэр в Торонто.

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