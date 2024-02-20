Взрывы и дым в районе здания "правительства ДНР": в Донецке мощные прилеты

В результате мощных прилетов виден дым в центре города.

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Последствия удара по Донецку / t.me/WarInMyEyes

Захваченный российскими оккупантами Донецк попал под мощный обстрел во вторник, 20 февраля.

В результате прилетов виден дым в центре города, говорится в сообщении ресурса "Новости Донбасса".

Отмечается, что густой дым виде а районе, где расположено здание так называемого "правительства "ДНР".

видео дня

"В Донецке после обстрела дым поднимается в районе здания облгосадминистрации "дом правительства ДНР")", - подчеркивается в сообщении.

При этом уточняется, что взрывы прогремели также в районе библиотеки имени Крупской, образовав большую воронку, поврежден также фасад здания.

"До этого в Донецке работала ПВО РФ", - сказано в сообщении.

Смотрите видео - "бавовна" в Донецке:

Screenshot / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы. В ряде районов Донецка пропал свет. В часности, обесточен Куйбышевский район, частично - Ворошиловский и Киевский.

Напомним, ранее стали известны детали "бавовны" под Мариуполем. В Мариуполь завезли подбитую систему Бук оккупантов РФ, сообщил Петр Андрющенко.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. После удара начался сильный пожар. Прилет произошел по военной базе оккупантов.

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