Будут голосовать на этой неделе: ФРГ готовится передать Украине ракеты Taurus - СМИ

По данным СМИ, немецкий Бундестаг может принять решение о новом пакете военной помощи уже на этой неделе.

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Германия готовится передать Украине ракеты Taurus / Коллаж Главред, фото: Офис президента, wikimedia.org

Правительственная коалиция Германии может принять положительное для Украины решение о поставках крылатых ракет Taurus, которые ранее были заблокированы канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщают немецкие издания Bild и Deutsche Presse-Agentur.

По данным DPA, коалиция в немецком Бундестаге подготовила секретное предложение, которое еще не было обнародовано, с целью поставки в Киев дополнительных боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения.

"Ожидается, что голосование за пакет помощи для Украины состоится в Бундестаге – федеральном парламенте Германии – на этой неделе", - отмечают журналисты. видео дня

При этом Bild отмечает, что Taurus в проекте прямо не упоминается. Однако речь идет о том, что "поставка дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для того, чтобы Украина... могла осуществлять целевые атаки на стратегически важные цели далеко в тылу российского агрессора в соответствии с международным правом".

Журналисты издания делают вывод, что Украине могут поставить ракеты Taurus, которые обладают способностью достигать целей на расстоянии более 500 км.

Передача Украине ракет Taurus

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн отметила, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального может стать катализатором для канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе отправки крылатых ракет Taurus в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался отвечать на вопрос о том, почему страна еще не поставляет ракеты Taurus Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что отказ в предоставлении конкретной помощи Украине из-за отсутствия веры может иметь серьезные последствия.

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