Россиян выбили в Черном море: в ГУР показали, как отжали "Вышки Бойко"

Уникальные кадры из нагрудных камер бойцов при освобождении платформы "Таврида" в Черном море показали в Главном управлении разведки МО Украины.
Как говорится в сообщении ГУР в Telegram, освобождение черноморской платформы "Таврида" удалось не с первой попытки. В итоге бойцам специального назначения удалось одержать там важные трофеи и разведданные.
Отмечается, что в ходе операции использовались не только технические средства, но и личные навыки бойцов.
"Было две огромные проблемы - это наличие инженерных заграждений и авиация противника", - рассказал спецназовец Боб, разрабатывавший план миссии и участвовавший в ее реализации.
При этом украинские военные разведчики отмечают, у них было три отправных точки, из которых они могли отправляться на выполнение этой задачи.
"Эти точки постоянно менялись, чтобы противник не мог точно обнаружить место, откуда мы стартуем", - добавил боец ГУР.
Смотрите видео - как возвращали платформу "Таврида":
Что такое "вышки Бойко"?
"Вышки Бойко" – самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Независимость". Их приобрели во времена, когда президентом был Виктор Янукович, а Министерство энергетики возглавлял Юрий Бойко, который до недавних пор был соглавой пророссийской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Агрессор Россия захватила газодобывающие и нефтедобывающие платформы еще в 2015 году, с августа 2023 года за них шли бои.
Британская разведка утверждает, что "вышки Бойко" – платформы стратегического значения: их можно использовать в качестве посадочных площадок для вертолетов, передовых баз, а также размещать на них ракетные системы.
Ранее сообщалось, что Украина взяла под контроль "вышки Бойко" в Черном море. Под контроль возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".
Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму. Украина в ходе военной операции у берегов Крыма в Черном море использовала все доступные инструменты, включая спутниковые данные, сказал Андрей Юсов.
Напомним, в Черном море корабль оккупантов открыл огонь по сухогрузу. Оккупантов разозлило, что сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау следовал в порт Измаил.
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