В Украине повысят стоимость бензина и дизеля: на сколько вырастет цена

Подорожание бензина и дизельного топлива на 10-20 копеек может произойти в течение текущей недели. ПРи этом, оптовый рынок держит повышение стоимости на месте благодаря большой конкуренции. Об этом сообщили в редакции Delo.ua.
При этом увеличение цен на автогаз сдерживается тем, что ожидаются поставки дешевого российскиого ресурса с балтийских терминалов.
Однако даже несмотря на то, что страны, которые входят в состав ОПЕК+ продолжают сокращение поставок, цена на нефть на прошлой неделе всё же снижалась. Главным фактором этого стало опасение инвесторов по спросу в Китае.
Как могут поменяться цены
Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин утверждает, что неделя не принесет больших изменений на розничном рынке. Однако некоторые АЗС могут повысить цену в пределах 10-20 копеек.
При этом, для более существенного роста цен предпосылок нет, как и для снижения цен в том числе.
Контракт на транзит газа между Россией и Украиной
30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.
Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.
Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.
По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."
Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.
Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.
Топливо в Украине
Как сообщал Главред, цены на сжиженный газ и бензин продолжают падать из-за цены на нефть на мировом рынке и из-за того, что украинские компании смогли обойти блокаду границы со стороны Польши и нивелировать дефицит. Об этом в эфире телемарафона сообщил эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.
При этом, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн прогнозирует новый рост цен на топливо в Украине. Топливо в Украине может в ближайшее время подорожать еще на 2 гривны за литр.
К тому же, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не намерена вести переговоры с Россией о продлении контракта на транзит российского природного газа после его окончания в конце 2023 года. Однако, если европейские партнеры проявят заинтересованность, Украина готова рассмотреть различные подходы по продлению транзита. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
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