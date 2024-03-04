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Украина готова возобновить транзит газа из РФ: в правительстве назвали условие

Юрий Берендий
4 марта 2024, 15:05
В правительстве отметили, что готовы продолжить транзит российского газа через Украину в случае заинтересованности со стороны стран-членов ЕС.
Украина готова возобновить транзит газа из РФ: в правительстве назвали условие
В правительстве назвали условие продолжения транзита газа из России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не намерена вести переговоры с Россией о продлении контракта на транзит российского природного газа после его окончания в конце 2023 года. Однако, если европейские партнеры проявят заинтересованность, Украина готова рассмотреть различные подходы по продлению транзита. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Мы, конечно же, не собираемся вести переговоры со страной-агрессором относительно транзита газа... Но мы имели неоднократные переговоры на европейских площадках с европейскими лидерами на базе Еврокомиссии. Если европейские страны выступят или консорциумом, или кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, мы готовы такую услугу оказывать, так как и делали это до сих пор ответственно перед европейскими партнерами. Здесь инициатива на стороне ЕС, на стороне наших европейских партнеров", - сказал он.

Шмыгаль также указал, что возможны варианты использования украинской газотранспортной системы даже в случае, если прекратится транзит российского газа.

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"Если нет, мы будем использовать нашу ГТС для наших целей, у нас есть план Б, система не пропадет, она нужна для нашего государства, и мы имеем другие возможности как ее использовать, в том числе и для транзита, безусловно", - отметил он.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации.

До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Транзит российского газа в Европу

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина прекратит транзит российского газа в страны Европы. Срок действия договора между Нафтогазом и Газпромом закончится в конце 2024 года, после чего поставки газа из России через территорию Украины прекратятся. Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышов.

26 сентября произошел подрыв газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 на фоне войны и газового конфликта между РФ и Евросоюзом. Эти атаки привели к разрушению обеих веток СП-1 и одной из двух веток СП-2. По оценкам немецкой прессы, газопроводы Северный поток были повреждены навсегда.

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газ транзит газа в Европу
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