Треть министров могут лишиться должностей: в Кабмине обьявили масштабную реформу

Шмыгаль отметил, что правительство уже ведет работу в направлении сокращения количества государственных вакансий и создания Центра правительства.

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Шмыгаль анонсировал масштабное сокращение количества министерств / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о намерении сократить количество министерств на треть в рамках реформы правительства. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

"Ведем работу по изменению формата правительства. В частности, сокращение количества министерств. Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Шмыгаль сообщил, что правительство уже приступило к работе в этом направлении и в этом году сократило 20 тысяч государственных вакансий. Он также отметил, что власти работают над созданием мощного Центра правительства, где будут объединены вспомогательные и административные функции.

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"Министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере. Также Центр правительства должен быстро готовить документы для того или иного министерства", - добавил он.

Шмыгаль сообщил, что в планах правительства также является внедрение "Дії" для госслужащих.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Кадровая "перезагрузка" в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский комментируя отставку Залужного отметил, что Украине нужна перезагрузка не только военного руководства. Он отметил, что кадровые изменения будут касаться и других направлений.

Также, Владимир Зеленский назначил Анатолия Баргилевича на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке генерал-майора Татьяны Остащенко с должности командующего Медицинских сил ВСУ.

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