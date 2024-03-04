'Это может длиться годами': эксперт назвал причину высоких потерь в армии России

Американский военный репортер Фредерик Плейтген, рассказывая о своем последнем визите на фронт, отметил, что его больше всего поразило то, сколько погибших российских военных вокруг. Тоталитарный режим в России использует человеческий ресурс в своих имперских целях. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.
По его словам использование человеческого ресурса РФ для проведения так называемых "мясных штурмов" на фронте является составляющей российской стратегии.
"Россия может без проблем положить два-три миллиона россиян. Кто не раб, тот или убегает из России, или начинает молчать. Два примера: писатель Дмитрий Быков, который вынужден был убежать, и музыкант Андрей Макаревич, человек со стержнем, характером, позицией, но теперь он молчит", - отметил Бадрак.видео дня
Кроме того, по его словам оказалось, что в России есть немало приспособленцев среди людей, которые являются лидерами общественного мнения. И когда таких приспособленцев очень много, это сдерживает народ от выступления против власти или чего-то такого.
"Почему такая стратегия России в отношении павших, понятно: когда много погибших, их семьям не нужно платить, если погибшие будут считаться пропавшими без вести. Люди долго остаются в этой категории, это может длиться годами. А семьи молчат, потому что на них давят", - отмечает военный эксперт.
Валентин Бадрак отмечает, что так действует полицейский тоталитарный режим, который использует народ как расходный материал. Он делает вывод, что стратегия преступного путинского режима заключается в том, чтобы уничтожать Украину и уничтожать своих же граждан, потому что для Кремля это нормально.
Кто такой Валентин Бадрак
Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) - украинский писатель, публицист. С 1999 года - директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года - член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.
Ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты значительно уменьшили активность своих воздушных сил на востоке Украины из-за высоких потерь. Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, как это повлияет на ситуацию на фронте.
У России сейчас большое количество управляемых авиационных бомб. Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что самым эффективным способом борьбы с этими бомбами является блокирование тактической авиации, которая их поставляет.
Военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак заявил, что Украина пока не имеет возможности вернуться к границам 1991 года.
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