Самолеты РФ сбежали после 'сушкопада': Игнат рассказал об изменении ситуации в небе

Россия делает выводы после уничтожения российских самолетов за последние дни, активность авиации врага снизилась, рассказал Юрий Игнат.

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ВСУ заставляют оккупантов бежать из воздушного пространства Украины / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, Александр Брамский/Общественное, 18 отдельная бригада армейской авиации

После уничтожения российских самолетов активность врага в воздухе уменьшилась. Оккупанты меньше применяют управляемые авиационные бомбы, однако эти удары не прекращаются. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Ситуация меняется. После боевой работы зенитными управляемыми ракетами по российским самолетам, о чем сообщил командующий Воздушных сил ВСУ, небо стало чистым... Соответственно, они делают выводы и сбежали из нашего воздушного пространства", - сказал он, приводя сообщение командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука.

Игнат отметил, что ночью несколько часов не наблюдалось ни одной воздушной цели в небе после того, как оккупанты поняли, что по ним работают. По его словам, прошедшая ночь прошла спокойно, хотя враг продолжил атаки, используя как баллистические, так и управляемые авиационные ракеты.

видео дня

"Самолеты появились снова, нанесли удары и в течение прошлой ночи. В течение вчерашнего дня несколько десятков управляемых авиабомб тоже были направлены с разных направлений...Ну и сейчас видим на утро уже несколько ударных групп Су-34 и Су-35, которые могут готовиться к нанесению ударов именно на восточном и северном направлениях", - отметил представитель Воздушных сил.

Игнат также подчеркнул, что "враг конечно делает выводы", оккупанты уменьшили активность применения авиации с использованием управляемых авиабомб, однако "все же эти удары продолжаются".

Относительно самолетов А-50 спикер подчеркнул, что уже седьмой день их не замечено в небе после уничтожения второго такого российского самолета. Он добавил, что Россия намерена восстановить самолеты этого типа, которые находятся на хранении, но продолжительность этого процесса спрогнозировать трудно.

"Уже день седьмой, если не ошибаюсь, он не появляется ни в Ростовской области, ни в акватории Азовского моря. Противник заявил, что будут восстанавливать те, что на хранении находятся. Насколько этот процесс будет быстрым или долгим сказать трудно. Но эти самолеты им крайне нужны, чтобы планировать удары, проводить радиолокационную разведку воздушного пространства нашего государства", - рассказал Игнат.

Что известно о российском А-50 / Инфографика: Главред

Что известно о самолете ДРЛО А-50 А-50 - советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Этот самолет может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом, пишет Википедия.

Ликвидация российских самолетов

Напомним, 2 марта украинские военные сбили очередной Су-34 российских оккупантов. ВСУ зенитными управляемыми ракетами нанесли удары по двум вражеским военным самолетам, один из которых избежал удара. Ориентировочно, этот СУ-34 стал 15 сбитым самолетом за две недели.

Также 3 марта ВС не наблюдали ни одного российского самолета на востоке Украины с вечера. Командующий Воздушных сил Николай Олещук отметил, что это результат работы Воздушных сил.

Кроме этого, 29 февраля ВСУ сбили три истребителя. Один удалось ликвидировать ночью, а другие два - утром.

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