УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Впервые в истории: немецкие истребители вылетели на перехват самолетов РФ в Латвии

Анна Ярославская
2 марта 2024, 11:09
Военные самолеты РФ над Балтийским морем обычно летают в Калининград и из Калининграда.
Истребители Eurofighter
Немецкие истребители перехватили российские самолеты возле Латвии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/gaisaspeki

В пятницу, 1 марта, истребители Eurofighter из Германии впервые в истории осуществили перехват российских воздушных судов неподалеку от Латвии.

Как сообщают Военно-воздушные силы Латвии в Facebook, немецкие истребители поднялись в небо с латвийской военной базы "Лиэлварде" и совершили перехват российских воздушных судов возде территориальных вод Латвии.

Отмечается, что впервые немецкие истребители Eurofighter вылетели с латвийской военной базы для выполнения подобной миссии.

видео дня

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что патрулирование воздушного пространства НАТО полностью работает, и союзники могут немедленно реагировать.

"Сегодня немецкие истребители Eurofighter впервые с авиабазы отправились на перехват двух российских военных самолетов вблизи территориальных вод Латвии", — написал он в Twitter.

Самолеты РФ были перехвачены немецкими истребителями
Самолеты РФ были перехвачены немецкими истребителями / facebook.com/gaisaspeki
Самолет
facebook.com/gaisaspeki

Отметим, военные самолеты РФ над Балтийским морем обычно летают в Калининград и из Калининграда.

Как сообщал Главред, Воздушные силы Германии 26 февраля поднимали в воздух истребители Eurofighter, чтобы перехватить российский самолет Ил-20М, который был зафиксирован в районе Финляндии.

Риск атаки РФ на страны Балтии

Страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – готовятся к отражению потенциальной военной агрессии России. Они построят бетонные оборонительные линии, чтобы защитить свои территории. Такие укрепления должны помочь задержать противника на границе и дать время союзникам прийти на помощь.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что риторика о "способности" России быстро захватить страны Балтии равносильна тому, что ранее заявляли в Москве о Киеве и всей Украине. В НАТО поменяли планы по балтийским государствам, и новые меры не допустят продвижения российских оккупантов.

Бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун считает, что в случае нападения РФ страны Балтии не смогли бы сдержать натиск. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину, концепция изменилась - Латвии, Литве и Эстонии не придется ждать помощи от Альянса целый месяц.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
НАТО Латвия военный самолет новости Украины и мира
Реклама

Главное за день

"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

11:45 Мир
Число жертв в Одессе выросло: из-под завалов достали тело ребенка

Число жертв в Одессе выросло: из-под завалов достали тело ребенка

11:36 Украина
РФ воюет против гражданских: Зеленский отреагировал на удар по Одессе и обратился к Западу

РФ воюет против гражданских: Зеленский отреагировал на удар по Одессе и обратился к Западу

10:26 Украина
Все главные новости

Популярное

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севера 3587

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севера

Мир в обмен на территории : у Зеленского раскрыли детали предложения Путина 3416

"Мир в обмен на территории": у Зеленского раскрыли детали "предложения" Путина

Украинцам пересчитали все пенсии: кто станет получать на 500 грн больше 3265

Украинцам пересчитали все пенсии: кто станет получать на 500 грн больше

Сценарий отхода ВСУ на новые рубежи: ситуация у Авдеевки резко меняется – эксперт 2000

Сценарий отхода ВСУ на новые рубежи: ситуация у Авдеевки резко меняется – эксперт

Последние новости

11:45

"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

11:39

Как выехать мужчинам из Украины в марте: адвокат объяснил, какие правила действуют

11:36

Число жертв в Одессе выросло: из-под завалов достали тело ребенкаФото

11:34

Лунный календарь на 3 марта: какой части тела нужно уделить особенное внимание

11:22

Какие трусы лучше носить мужчинам: как правильно выбрать белье

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
11:09

Впервые в истории: немецкие истребители вылетели на перехват самолетов РФ в Латвии

10:43

Племянник Ольги Сумской оценил ее реакцию за его "наезд" на ее дочь-молчунью Паперную

10:30

Китайский гороскоп на 3 марта: Быку - чувство долга, Дракону - сильное влечение

10:26

РФ воюет против гражданских: Зеленский отреагировал на удар по Одессе и обратился к ЗападуФото

Реклама
09:48

В Санкт-Петербурге российская ПВО охотилась на дрон и повредила многоэтажкуВидео

09:38

"Происходят некоторые события": Виталий Козловский заинтриговал изменениями в жизни

09:06

ВСУ уничтожили 14 "Шахедов" и отправили в вечный полет еще один вражеский Су-34Фото

08:51

Кто сможет получить бронь от мобилизации: в Раде дали ответ

08:29

"Шахеды" атаковали Харьков и область, есть "прилеты": что известно

08:10

Политическая система США догулялась до мышеймнение

07:27

РФ ударила по многоэтажке в Одессе, есть погибшие и пострадавшие: все подробностиФотоВидео

07:25

Только настоящие детективы найдут бутылку за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка

06:35

Что значит "після дощику в четвер": языковед удивил объяснениемВидео

06:10

У оккупантов рекорд в феврале всё же состоялсямнение

04:20

Есть риск катастрофы: астролог сказал, когда в марте нельзя отправляться в путьВидео

Реклама
03:43

Как самостоятельно сделать шугаринг: рецепт пасты, которая надолго избавится от волос

03:02

"Равноправие – это коммунизм": Скрипка считает, что в Украине женщины подавляют мужчин

02:30

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севераВидео

02:00

"Очень круто": дочь Елены Кравец рассказала о подарках от родителей

01:31

"Успеть до 20-х чисел марта": Влад Росс рассказал о кардинальных изменениях на работеВидео

01 марта, пятница
23:59

"Это хорошая новость": Байден подписал временный бюджет, шатдауна не будет

23:48

"Он не доверяет украинцам": депутат Бундестага обвинил Шольца во лжи о Taurus

23:24

Две операции позади, еще одна впереди: Узелков рассказал о своем состоянии

23:20

Штормить будет 5 дней: Украину накрыла 4-балльная магнитная буря

23:08

Бывший бойфренд Пиппы Миддлтон покончил с собой

23:03

Экс-муж Бритни Спирс прореагировал на ее конфликт с Тимберлейком

22:34

$18 млн предоставят африканской стране: Венгрия цинично отказалась помогать Украине

22:25

Президент Аргентины Милей передал Украине вертолеты из РФ - Financial Times

21:47

Когда Страстная пятница в 2024 году: важные запреты в самый важный день перед Пасхой

21:41

Ксения Мишина стала жертвой мошенников и потеряла кругленькую сумму

21:23

У Путина будут устраивать "СВО" в Европе: в Чехии предупредили об угрозе

21:23

"Проблем быть не должно": ЕС усилит контроль за экспортом украинского зерна

21:22

РФ лезет по всей полосе с огромным количеством пехоты: ВСУ - о наступлении возле Авдеевки

20:49

"Город не защищен": Зеленский не советует украинцам возвращаться в Харьков

20:44

Украинцам пересчитали все пенсии: кто станет получать на 500 грн больше

Реклама
20:25

"Россия знает последствия": в НАТО прямо ответили на ядерные угрозы Путина

19:54

Потап неожиданно посвятил трогательный трек своей мамеВидео

19:49

Любовь закружит голову: три знака зодиака встретят своего человека в марте

19:44

В Украину идет потепление: где ворвется почти +20 градусов

19:22

Спецназ Франции в Украине: СМИ раскрыли планы Парижа и назвали две цели

19:15

Нововведения для мужчин: нардеп рассказал, будут ли вручать повестки за границей

19:15

Чистый четверг в 2024 году: что нельзя делать перед Пасхой, дата

19:10

Как Путин сам признался в совершении военного преступлениямнение

19:05

Путин "бредит" Киевом и захватом Украины: Бадрак рассказал, как разбить его "планы"Видео

18:42

Как правильно использовать пергамент: лайфхак, который упрощает готовку

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять