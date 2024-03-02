Впервые в истории: немецкие истребители вылетели на перехват самолетов РФ в Латвии

Военные самолеты РФ над Балтийским морем обычно летают в Калининград и из Калининграда.

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Немецкие истребители перехватили российские самолеты возле Латвии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/gaisaspeki

В пятницу, 1 марта, истребители Eurofighter из Германии впервые в истории осуществили перехват российских воздушных судов неподалеку от Латвии.

Как сообщают Военно-воздушные силы Латвии в Facebook, немецкие истребители поднялись в небо с латвийской военной базы "Лиэлварде" и совершили перехват российских воздушных судов возде территориальных вод Латвии.

Отмечается, что впервые немецкие истребители Eurofighter вылетели с латвийской военной базы для выполнения подобной миссии.

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Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что патрулирование воздушного пространства НАТО полностью работает, и союзники могут немедленно реагировать.

"Сегодня немецкие истребители Eurofighter впервые с авиабазы отправились на перехват двух российских военных самолетов вблизи территориальных вод Латвии", — написал он в Twitter.

Самолеты РФ были перехвачены немецкими истребителями / facebook.com/gaisaspeki

facebook.com/gaisaspeki

Отметим, военные самолеты РФ над Балтийским морем обычно летают в Калининград и из Калининграда.

Как сообщал Главред, Воздушные силы Германии 26 февраля поднимали в воздух истребители Eurofighter, чтобы перехватить российский самолет Ил-20М, который был зафиксирован в районе Финляндии.

Риск атаки РФ на страны Балтии

Страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – готовятся к отражению потенциальной военной агрессии России. Они построят бетонные оборонительные линии, чтобы защитить свои территории. Такие укрепления должны помочь задержать противника на границе и дать время союзникам прийти на помощь.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что риторика о "способности" России быстро захватить страны Балтии равносильна тому, что ранее заявляли в Москве о Киеве и всей Украине. В НАТО поменяли планы по балтийским государствам, и новые меры не допустят продвижения российских оккупантов.

Бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун считает, что в случае нападения РФ страны Балтии не смогли бы сдержать натиск. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину, концепция изменилась - Латвии, Литве и Эстонии не придется ждать помощи от Альянса целый месяц.

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