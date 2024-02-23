У НАТО новый план по Балтии: генерал Романенко оценил сценарий войны РФ и Альянса

Заявления о якобы быстром захвате агрессором Россией стран Балтии – равносильно оккупации "Киева за три дня", сказал генерал Игорь Романенко.

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В НАТО изменили концепцию по странам Балтии, чтобы не допустить продвижения РФ - Романенко / Коллаж: Главред, фото: Главред, nato.int

Риторика о "способности" России быстро захватить страны Балтии равносильна тому, что ранее заявляли в Москве о Киеве и всей Украине. В НАТО поменяли планы по балтийским государствам, и новые меры не допустят продвижения российских оккупантов. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Во время чата на Главреде он сказал о том, что вряд ли оккупационные войска РФ способны к быстрому захвату стран Балтии.

"Это равносильно разговорам о том, что Россия могла взять Киев за три дня, а всю Украину – за месяц. НАТО сейчас проводит масштабные учения, в которых задействованы 90 тысяч человек. Учений такого масштаба там не проводили 40 лет", - отметил Романенко.

Также он добавил, что Альянс изменил концепцию в отношении Латвии, Литвы и Эстонии, чтобы не допустить прорыва российских оккупантов.

"Кроме того, страны Балтии пересмотрели концепцию своих действий в случае начала войны с Россией. Раньше предполагалось, что, если РФ нападет, то она просто зайдет на территорию. Но, увидев, что происходило с людьми на севере Украины, в Буче, Ирпене и других городах, которые были временно оккупированы российскими войсками, страны Восточной Европы вынудили руководство НАТО пересмотреть вероятные планы действий, сосредоточили в них свои силы, начали повышать свои военные потенциалы на восточных границах, чтобы не допустить серьезного продвижения России на всех направлениях", - подчеркнул Игорь Романенко.

Смотрите чат с Игорем Романенко на Главреде:

Угроза нападения РФ на НАТО

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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