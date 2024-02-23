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У НАТО новый план по Балтии: генерал Романенко оценил сценарий войны РФ и Альянса

Андрей Ганчук
23 февраля 2024, 17:09
Заявления о якобы быстром захвате агрессором Россией стран Балтии – равносильно оккупации "Киева за три дня", сказал генерал Игорь Романенко.
Романенко, войска НАТО
В НАТО изменили концепцию по странам Балтии, чтобы не допустить продвижения РФ - Романенко / Коллаж: Главред, фото: Главред, nato.int

Риторика о "способности" России быстро захватить страны Балтии равносильна тому, что ранее заявляли в Москве о Киеве и всей Украине. В НАТО поменяли планы по балтийским государствам, и новые меры не допустят продвижения российских оккупантов. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Во время чата на Главреде он сказал о том, что вряд ли оккупационные войска РФ способны к быстрому захвату стран Балтии.

"Это равносильно разговорам о том, что Россия могла взять Киев за три дня, а всю Украину – за месяц. НАТО сейчас проводит масштабные учения, в которых задействованы 90 тысяч человек. Учений такого масштаба там не проводили 40 лет", - отметил Романенко.

Также он добавил, что Альянс изменил концепцию в отношении Латвии, Литвы и Эстонии, чтобы не допустить прорыва российских оккупантов.

"Кроме того, страны Балтии пересмотрели концепцию своих действий в случае начала войны с Россией. Раньше предполагалось, что, если РФ нападет, то она просто зайдет на территорию. Но, увидев, что происходило с людьми на севере Украины, в Буче, Ирпене и других городах, которые были временно оккупированы российскими войсками, страны Восточной Европы вынудили руководство НАТО пересмотреть вероятные планы действий, сосредоточили в них свои силы, начали повышать свои военные потенциалы на восточных границах, чтобы не допустить серьезного продвижения России на всех направлениях", - подчеркнул Игорь Романенко.

Смотрите чат с Игорем Романенко на Главреде:

Угроза нападения РФ на НАТО

В НАТО проводят крупнейшие за 40 лет военные учения Steadfast Defender 2024. Коллективный блок безопасности, как пишут западные СМИ, на фоне угрозы России решил провести репетицию запуска 5-й статьи Альянса. В маневрах, которые продлятся до конца мая, задействованы до 90 тысяч военных и десятки единиц техники.

Страны Балтии готовятся к отражению нападения России – они решили построить линию обороны из бункеров. Как полагают эстонские журналисты, рубежи должны задержать потенциального противника до прибытия основных сил НАТО.

Дания получила данные об угрозе нападения России на страну НАТО. По словам министра обороны Лунда Поульсена, агрессия Москвы возможна уже в течение 3-5 лет.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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