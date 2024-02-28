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Российский самолет пересек границу: Германия и Франция подняли в воздух истребители

Юлия Закрепа
28 февраля 2024, 08:58
Войска Франции заявили, что также были вынуждены поднимать истребители Mirage из-за российского самолета.
Российский самолет пересек границу: Германия и Франция подняли в воздух истребители
Российский самолет пересек границу Финляндии / коллаж: Главред, фото: Википедия

Воздушные силы Германии 26 февраля поднимали в воздух истребители Eurofighter, чтобы перехватить российский самолет Ил-20М, который был зафиксирован в районе Финляндии.

Немецкие военные сообщили в Twitter, что в городе Лааге был активирован сигнал тревоги из-за фиксации российского Ил-20М, который "без плана полета был идентифицирован к юго-востоку от Хельсинки нашим Eurofighter".

В Люфтваффе рассказали, что истребитель осуществил "визуальный контроль", после чего операция была завершена"без дальнейших инцидентов".

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Кроме того, в сообщении Генерального штаба войск Франции заявили, также были вынуждены поднимать истребители Mirage через российский самолет Ил-20МЮ у побережья Эстонии.

"Цель: защитить воздушное пространство наших балтийских союзников", - акцентировали в Вооруженных силах Франции.

Напомним, что украинские силы уничтожили российский самолет А-50. В России упал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления а-50. его сбили в ходе совместной операции ГУР и Воздушных сил ВСУ. Его сбили в районе Азовского моря, а сами обломки упали на территории Краснодарского края.

Украина начала масштабно сбивать российские самолеты. Военные эксперты считают, что российская активность в воздухе может снизиться. Для россиян жизненно важно использовать кабы на линии боевого столкновения, это именно то, что помогает вскрывать наши оборонительные рубежи.

Что известно о самолете Ил-20

Ил-20-советский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером и другими датчиками. Существует также Ил-20рт, предназначенный для получения ракетно-космической телеметрии, пишет Выкипедия.

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