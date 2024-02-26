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"Разведка не достает до Киева": в ГУР рассказали о последствиях уничтожения самолетов РФ

Анна Ярославская
26 февраля 2024, 12:42
РФ может противопоставить против Украины около трехсот боевых самолетов. Если ВСУ будут сбивать каждый день по два самолета, то результат будет заметным.
Вадим Скибицкий, А-50
Вадим Скибицкий рассказал о последствиях уничтожения российского А-50 / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Википедия

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что после уничтожения российского самолета А-50, оккупанты отодвинули район боевого дежурства и потеряли дальность ведения разведки.

"Это очень положительно для нас. То есть, если раньше россияне могли из Азова видеть до Киева, то сейчас уже — из Краснодарского края в Киев они не достают средствами разведки", — сказал Скибицкий в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, страна-агрессор РФ может противопоставить против Украины около трехсот боевых самолетов. Если ВСУ будут сбивать каждый день по два самолета, то результат будет заметным.

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Скибицкий добавил, что россияне боятся приближаться к зоне действия нашей ПВО. Подобная ситуация будет с авиацией.

"Будут мощные средства, больше средств противовоздушной обороны. Авиация, те же F-16, не позволят противнику работать на малой дальности от линии фронта. Тогда уже не будет 75 вражеских бомб по Авдеевке за одни сутки, или по Крынкам, где россияне бросали, например, 35-45 бомб по одному нашему маленькому плацдарму. Наша авиация будет эффективна, а наши пилоты опытны, обучены, мотивированы и высокопрофессиональны", — отметил Скибицкий.

Кто такой Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ликвидация российского самолета А-50У

Вечером 23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Это уже второй такой сбитый российский самолет.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам. Они отслеживали местонахождение российских бортов.

инфографика А-50

В Главном управлении разведки Минобороны Украины уточнили, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС РФ А-50У был сбит 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море.

В ГУР также опубликовали перехват разговора экипажа прикрытия Су-35, который подтверждает сбитие российского самолета А-50У.

В российском самолете А-50 погибли десять оккупантов, в том числе пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники.

Что известно о самолете А-50

А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

А-50 может применяться:

  • для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
  • для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;
  • для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;
  • может служить воздушным командным пунктом.

А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.

На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

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