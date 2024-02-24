"Вспышка, потом разрывы": в ГУР раскрыли детали ликвидации российского самолета А-50

Российский самолет был сбит 23 февраля вблизи города Приморско-Ахтарск. Борт должен был выполнять террористические задачи государства-агрессора РФ.

https://glavred.info/ukraine/vspyshka-potom-razryvy-v-gur-raskryli-detali-likvidacii-vtorogo-samoleta-a-50-10544543.html Ссылка скопирована

ГУР опубликовало подтверждение ликвидации российского самолета А-50У / коллаж: Главред, фото: Википедия, Nara Dvids

В Главном управлении разведки Минобороны Украины опубликовали перехват разговора экипажа прикрытия Су-35, который подтверждает сбитие российского самолета А-50У.

Как говорится в сообщении ГУР, самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС РФ А-50У был сбит 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море.

"Последний взлет А-50У совершил 23 февраля 2024 в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять террористические задачи государства-агрессора России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск - Зерноград. Резкое прекращение работы в указанном районе радиолокационного комплекса "Шмель", которым оборудован А-50У, зафиксировали станции радиотехнической разведки ГУР МО Украины в 18:45", - рассказали в разведке.

видео дня

Огневое поражение самолета А-50У также подтверждают радиоперехват разговора экипажа прикрытия Су-35. Один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.

Дополнительным признаком успеха совместной операции ГУР МО Украины и Воздушных Сил ВСУ является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 ВКС РФ, выполнявших задачи вблизи н.п. Миллерово - часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки.

Смотрите видео - ГУР опубликовало подтверждение ликвидации российского самолета А-50У:

Ликвидация российского самолета А-50У

Вечером 23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Ликвидацию А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам. Они отслеживали местонахождение российских бортов.

В Defense Express раскрыли, чем на самом деле сбили А-50.Отмечается, что российский самолет А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Значительная удаленность от фронта делает невозможным применение ЗРК Patriot.

Что известно о самолете А-50 А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. А-50 может применяться: для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;

для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;

для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

может служить воздушным командным пунктом. А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним. На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.