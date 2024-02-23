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Не "блуждающий Patriot": в Defense Express раскрыли, чем на самом деле сбили А-50

Руслана Заклинская
23 февраля 2024, 23:44
Силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 из советского оружия.
Не 'блуждающий Patriot': в Defense Express раскрыли, чем на самом деле сбили А-50
Аналитики назвали оружие, которым ликвидировали российский самолет А-50 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Российский самолет А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Значительная удаленность от фронта делает невозможным применение ЗРК Patriot, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Согласно карте ГУР, где показан трек полета самолета, его маршрут проходит южнее города, ориентировочно на расстоянии 170 км от линии фронта.

"Дальность уничтожения А-50У превышает возможности даже так называемого "блуждающего Patriot". Ибо по известным ТТХ дальность зенитной ракеты GEM-T составляет до 160 км. А к этому расстоянию еще надо добавить логическое отступление от переднего края, как минимум на дальность работы артиллерии. И таким образом главным вопросом и объективно без ответа остается именно чем достали российский самолет", - отметили эксперты.

видео дня

В Defense Express считают, что возможным оружием, которое могло бы поражать на такое расстояние, является советский ЗРК С-200м "Вега-M" с номинальной дальностью в 240 км. По словам аналитиков, "судьба этих ЗРК в составе ВСУ в целом известна", их сняли с вооружения еще в 2013 году. Однако во время полномасштабной войны ракетные комплексы использовали для ударов по наземным целям, поэтому теоретически А-50 могли сбить именно с комплекса С-200.

Источники "Украинской правды" в ГУР также подтверждают, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

инфографика А-50
Инфографика А-50 / Фото: Главред

Что известно о самолете А-50

А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

А-50 может применяться:

  • для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
  • для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;
  • для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;
  • может служить воздушным командным пунктом.

А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.

На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

Уничтожение российского самолета А-50У

Как сообщал Главред, вечером 23 февраля ГУР вместе с воздушными силами ВСУ уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Его сбили над Азовским морем, а обломки упали на территории Краснодарского края.

Также Россия до последнего не признавала падение самолета. Пропагандисты утверждали, что в Краснодарском крае упал "неустановленный летательный аппарат" и теперь там "горит камыш".

Напомним, именно благодаря мариупольским партизанам бойцы ГУР и Воздушных сил ВСУ уничтожили новую модернизацию российского самолета-разведчика А50У. Уничтожение самолета является серьезным ударом для оккупантов, поскольку таких летательных аппаратов у них единицы.

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