Самолет А-50: характеристики ликвидированного российского железа

Главред расскажет всё, что нужно знать про единицу авиации А-50.

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Самолет А-50: характеристики / коллаж: Главред, фото: Википедия, РосСМИ

Сегодня, 23 февраля 2024 года Украина, а в частности - Силы обороны смогли ликвидировать российский самолет А-50. Произошло это событие в районе Азовского моря. Чем был примечателен и важен этот самолет - расскажем в статье.

Для чего нужен самолёт А-50

Защитники Украины уничтожили вражеский самолет, который предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения. Он способен сопровождать воздушные цели, оповещать командные пункты об обстановке и координировать пилотов истребителей, которые совершают ракетные удары по Украине.

Как далеко видит А-50

Одной з главных характеристик А-50 является его способность обнаруживать авиацию (бомбардировщики) на расстоянии до 650 километров, крылатые ракеты - 215 километров, а истребители - на расстоянии 300 километров. Всё дело в том, что он и создан для выявления целей и оповещения об этом.

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Сколько стоит самолёт А-50

Средняя стоимость этой единицы авиации оценивается в 330 миллионов долларов. Однако стоит отметить, что версии, которые прошли модернизацию, могут стоить дороже. Например, в экспорте один такой самолет стоит около 500 миллионов долларов.

Сколько самолетов А-50 в России

Ликвидация самолета А-50 Силами обороны Украины - настоящее достижение, ведь по информации, которая есть, на вооружении в России по состоянию на 2023 год таких самолетов было:

3 А-50

7 А-50У

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