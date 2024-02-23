Самолет А-50: характеристики ликвидированного российского железа

Сегодня, 23 февраля 2024 года Украина, а в частности - Силы обороны смогли ликвидировать российский самолет А-50. Произошло это событие в районе Азовского моря. Чем был примечателен и важен этот самолет - расскажем в статье.
Для чего нужен самолёт А-50
Защитники Украины уничтожили вражеский самолет, который предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения. Он способен сопровождать воздушные цели, оповещать командные пункты об обстановке и координировать пилотов истребителей, которые совершают ракетные удары по Украине.
Как далеко видит А-50
Одной з главных характеристик А-50 является его способность обнаруживать авиацию (бомбардировщики) на расстоянии до 650 километров, крылатые ракеты - 215 километров, а истребители - на расстоянии 300 километров. Всё дело в том, что он и создан для выявления целей и оповещения об этом.
Сколько стоит самолёт А-50
Средняя стоимость этой единицы авиации оценивается в 330 миллионов долларов. Однако стоит отметить, что версии, которые прошли модернизацию, могут стоить дороже. Например, в экспорте один такой самолет стоит около 500 миллионов долларов.
Сколько самолетов А-50 в России
Ликвидация самолета А-50 Силами обороны Украины - настоящее достижение, ведь по информации, которая есть, на вооружении в России по состоянию на 2023 год таких самолетов было:
- 3 А-50
- 7 А-50У
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