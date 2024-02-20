Массовое уничтожение самолетов РФ: в ВСУ рассказали о новой тактике врага

В Воздушных силах ВСУ отметили, что после сбития российской авиации, пилоты страны-агрессора не решаются подлетать близко к линии боевых действий.

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Силы обороны нашли возможность противодействовать носителям Кабов / коллаж Главред, фото: ВМС ВС Украины, скриншот с видео

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что сбитие российских самолетов значительно уменьшило активность вражеской авиации, поскольку противник осознал, что его могут уничтожить. В эфире телемарафона он также указал на важность уничтожения именно летательных аппаратов, с которых враг запускает управляемые авиационные бомбы, поскольку в течение одних суток враг может запускать до сотни таких бомб.

"Зайдите немного дальше в прошлое. Несколько месяцев назад тоже было шесть самолетов, уже на южном направлении - Одесская, Херсонская области. Помните, с-24, Су-34, Су-35 - тоже были уничтожены благодаря успешным действиям воздушных сил. Плюс такая цель, как А-50 и Ил-22-это вообще впервые в истории. Поэтому конечно воздушные силы имеют инструменты, которые помогают нам доставать врага на больших расстояниях. Единственное - таких инструментов нужно значительно больше", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что воздушные силы делают все возможное для уменьшения количества авиаударов управляемыми авиабомбами. Он также отметил, что после сбития российских самолетов на северном, южном или восточном направлениях оккупанты воздерживаются от подлетания ближе к линии фронта в течение определенного периода.

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"Противник прекрасно понимает. что его могут достать. Они уже так нагло себя не ведут, летают меньше. Особенно вчера активность вражеской авиации была значительно меньшей", - добавил он.

Сбивание российских самолетов

Бойцы Вооруженных сил Украины сбили два самолета российских оккупантов 19 февраля. Об этом успехе украинских защитников сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Facebook.

В Мариуполе, находящемся под оккупацией России, 19 февраля утром произошли мощные взрывы. Появилась информация о падении самолета оккупантов РФ. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Украинские войска сбили один из трех российских самолетов 17 февраля уже на территории России, расстояние до которого составляло до 120 км от линии фронта. Относительно двух других самолетов, как сообщает Defense Express, они были сбиты на расстоянии более 70 км и около 100 км от линии фронта.

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