"Кошмарили" позиции ВСУ на востоке: сбиты еще две "сушки" оккупантов РФ

Самолеты РФ наносили удары КАБами по позициям украинских защитников, сообщил главком ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/koshmarili-pozicii-vsu-na-vostoke-sbity-eshche-dve-sushki-okkupantov-rf-10542950.html Ссылка скопирована

ВСУ уничтожили еще два самолета РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov/John Hamilton

В понедельник утром, 19 февраля, бойцы Вооруженных сил Украины сбили два самолета российских оккупантов.

О новом успехе украинских защитников сообщил в своем Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его данным, самолеты РФ наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских защитников.

видео дня

"Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск", - написал главком ВСУ.

Он также уточнил, что в результате успешных действий ВСУ был сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34, а также истребитель РФ Су-35С.

/ Facebook/CinCAFofUkraine

Подробности уничтожения вражеских самолетов

В свою очередь командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук уточнил, что вражеские самолеты были сбиты на восточном направлении.

"Это наша земля и наше небо", - добавил украинский командир.

/ t.me/s/MykolaOleshchuk

Реакция Офиса президента

На новость о ликвидации еще двух вражеских самолетов также отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Российские самолеты активно сбиваются на фронте. Это хорошие новости", - написал он в Telegram.

Уничтожение самолетов РФ

Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе после взрывов сообщили о падении самолета. В оккупированном РФ Мариуполе слышали несколько взрывов, сообщил Петр Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ уничтожили три российских самолета. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что на Восточном направлении украинские бойцы успешно уничтожили три российских самолета.

Как сообщалось ранее, в Луганской области, украинские военные сбили российский самолет Су-34.

А в декабре представитель ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены украинскими военными. Эти самолеты давно не появлялись в статистике потерь РФ.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.