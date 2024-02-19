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Один из трех самолетов подбит уже на территории РФ: детали удара ВСУ по авиации врага

Яна Ставская
19 февраля 2024, 03:28
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 332 самолета и 324 вертолета.
Один из трех самолетов подбит уже на территории РФ: детали удара ВСУ по авиации врага
ВКС РФ продолжает нести большие потери на поле боя / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм Николая Олещука

Украинские войска подбили один из трех российских бортов 17 февраля уже на территории России - на расстоянии до 120 км от линии фронта.

Другие два самолета, сообщает Defense Express, были сбиты на расстоянии более 70 км и около 100 км от линии фронта.

Эксперты предполагают, что вражеские самолеты были сбиты "блуждающим" Patriot с дальностью по аэродинамическим целям в 160 км с ракетами GEM-T. Именно таким средством, по мнению специалистов, в прошлом году было сбито четыре Су-34 и еще один Су-30 на разных направлениях.

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Кроме того, уничтожение российского самолета ДРЛО А-50 также могло быть результатом работы этого ЗРК, считают аналитики.

ВСУ бьют по авиации врага

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что утром, 17 февраля, на Восточном направлении украинские бойцы успешно уничтожили три российских самолета.

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, российские пилоты пытались катапультироваться. Пока неизвестно, выжили ли оккупанты, информацию устанавливают.

"Было видно, что сработали катапульты на этих самолетах. Возможно, не на всех. Ну, подробнее отслеживаем, как там судьба ра**истов, которые попытались катапультироваться", - добавил спикер.

Известно, что за весь период полномасштабного вторжения, Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.

Ранее Главред писал, что бойцы ВСУ поразили вражеский военный самолет. Его пилот, не думая о людях, направил машину не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной части Луганской области.

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