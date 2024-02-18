Большую часть экипажа не спасли: в ВСУ раскрыли детали удара по Цезарю Куникову

Враг пытается скрыть свои потери, подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

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В Черном море уничтожен БДК Цезарь Куников / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

Cпикер Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук сообщил новые детали уничтожения в Черном море большого десантного корабля российских оккупантов Цезарь Куников.

Достаточно большая часть экипажа российского БДК уничтожена, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

По словам официального представителя ВМС, враг пытается скрыть свои потери, поэтому пока точно не установлено, сколько оккупантов ликвидировано в результате потопления БДК Цезарь Куников.

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Вместе с тем он обратил внимание на то, что, судя по обстоятельствам удара ВСУ, можно предположить, что это была "достаточно большая" часть экипажа.

"Корабль - это такая единица, которая в море сама не ходит. Соответственно, экипаж, скорее всего, пусть и в неполном объеме - но, скорее всего, в полном - присутствовал на борту. Учитывая погодные условия, время суток - все же было темно - конечно, высока вероятность, что достаточно большая часть экипажа погибла. Скорые забирали их с берега, в каком состоянии - трудно сказать", - добавил Плетенчук.

Удар по БДК Цезарь Куников

Ранее сообщалось, что РФ потеряла не только БДК, но и танки. Россияне отправили на место поражения своего корабля боевую авиацию.

Напомним, бойцы Главного управления Минобороны Украины рано утром 14 февраля нанесли удары дронами по большому десантному кораблю российских оккупантов "Цезарь Куников" в акватории Черного моря в захваченном Крыму. Сначала корабль накренился на бок, а потом пошел на дно.

В Кремле ожидаемо от комментариев отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "отправил" СМИ к Минобороны России.

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