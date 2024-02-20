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Британия закрыла одну из программ для въезда беженцев: что это значит для украинцев

Анна Ярославская
20 февраля 2024, 10:40
Прием заявок по программе Ukraine Family Scheme прекратился в понедельник в 15:00 по лондонскому времени.
Великобритания, беженцы
Великобритания закрыла одну из двух программ для въезда украинских беженцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

С 19 февраля в Великобритании больше не действует Программа помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme). Это одна из двух программ легального въезда для украинских беженцев, которые выезжают из Украины из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Как говорится на сайте британского правительства, прием заявок по программе Ukraine Family Scheme прекратился в понедельник в 15:00 по лондонскому времени.

Программа Ukraine Family Scheme позволяла украинцам въезжать в Британию при условии, что у них здесь живут родственники, и учиться, работать и получать помощь в течение следующих трех лет.

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После завершения Ukraine Family Scheme ее участникам предлагают податься на другую, спонсорскую программу - Homes for Ukraine, в рамках которой британцы принимают у себя украинцев в обмен на государственную поддержку.

Срок действия первых виз, которые выдали украинцам, заканчивается в марте 2025-го – то есть до этого времени они должны найти альтернативный вариант легального пребывания в Великобритании.

Решение британского правительства закрыть Ukraine Family Scheme ранее критиковали некоторые британские юристы. По их словам, в некоторых случаях другие схемы не работают. Например, когда речь идет о пожилых людях или с инвалидностью, и британские спонсоры не смогут о них заботиться.

По официальным данным, с марта 2022 года в Британию прибыли более 200 тысяч украинцев, которым выдали визы по схемам Ukraine Family Scheme и Homes for Ukraine.

Украинские беженцы в странах Запада

Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Такие прогнозы немецкого федерального правительства публикует газета Welt am Sonntag.

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль сообщил, что 14 из 16 федеральных земель Германии договорились о создании единой платежной карты для беженцев. Только Бавария и Мекленбург-Передняя Померания планируют создать свою собственную модель

Правительство Норвегии решило ограничить финансовую помощь украинским беженцам, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на муниципалитеты и сохранить высокий уровень предоставления услуг и льгот.

Тем временем Украина и Европейский Союз ведут переговоры относительно будущих миграционных правил, которые будут способствовать возвращению украинцев домой в 2025 году и поддержат экономику.

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