Украина и ЕС работают над планом возвращения миллионов беженцев - Politico

Украина хочет, чтобы следующие миграционные правила ЕС стимулировали возвращение украинских беженцев домой.

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Украина хочет, чтобы следующие миграционные правила ЕС стимулировали возвращение беженцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина и Европейский Союз ведут переговоры относительно будущих миграционных правил, которые будут способствовать возвращению украинцев домой в 2025 году и поддержат экономику. Об этом сообщило американское издание Politico.

По информации издания, украинские представители взялись за поиск регулирования, которое бы стимулировало граждан Украины вернуться. Украинские политики предварительно обсуждают возможные правила ЕС после марта 2025 года, в частности, если ЕС решит взять на себя обязательства поддерживать украинских беженцев до завершения войны.

Украина еще не подавала официального запроса в Европейский Союз с просьбой способствовать возвращению беженцев домой. Однако эксперты считают, что такой запрос может появиться после принятия нового закона о мобилизации в Украине. Один из дипломатов ЕС добавил, что пока это не конкретная просьба украинского правительства, а скорее исследовательская.

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"Европейский Союз готов поддерживать Украину и всех тех, кто убегает от российских бомб, сколько угодно", - заявил представитель Еврокомиссии.

Politico отмечает, что министры по вопросам миграции ЕС обсудят "альтернативные пути" для миллионов украинских беженцев. В случае, если блок предоставит возможность украинским беженцам оставаться на территории Евросоюза до завершения войны, они могут поручить Европейской комиссии создать новую систему защиты.

Украинские беженцы в Европе

Напомним, Совет ЕС согласовал продление механизма временной защиты для украинских беженцев как минимум до марта 2025 года. Директиву продлевали уже дважды.

"Чтобы обеспечить определенность для более 4 миллионов украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, которые бегут от агрессивной войны России против Украины", - говорится в сообщении.

Также в Чехии временная защита для украинских беженцев будет продлена до конца марта 2025 года. Однако, парламент страны принял законопроект, который вносит изменения, в частности, в сроки предоставления бесплатного жилья, возможности депортации лиц со статусом временной защиты и доплаты для тех, кто раньше вернется в Украину.

Как сообщал Главред, Норвегия изменила социальные условия для украинцев со статусом временной защиты. Изменения касаются системы проживания, выплат, помощи семьям с детьми и возможности поездок в Украину. Таким образом Норвегия хочет снизить поток мигрантов из Польши.

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