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Три страны в Европе готовы заплатить украинцам за возвращение домой: кто получит 5300 евро

Анна Ярославская
26 декабря 2023, 09:53
Первой такую практику ввела Норвегия, которая не является членом Евросоюза.

Беженцы
Украинцев в Европе решили финансово стимулировать к возвращению на Родину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинские беженцы в Чехии, Финляндии и Норвегии могут получить до 5300 евро за досрочное возвращение домой.

Норвегия

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Норвегия с 2023 года платит 17,5 тыс. крон (1,2 тыс. долларов) каждому украинцу, который имеет статус коллективной защиты, вид на жительство в стране и готов вернуться на Родину. Деньги дают только тем, кто готов купить билет в Украину и сразу же вернуться домой, передает Obozrevatel.

За выплатой нужно обращаться в Норвежское иммиграционное управление (UDI). Вместе с заявлением нужно будет предоставить билеты и документы, а также описать маршрут.

Также нужно оформить документы о переезде из Норвегии.

Финляндия

В Финляндии Положение о выплате украинцам за возвращение домой вступит в силу с 2024 года. Размер гранта составит 5300 евро, если заявление подано в течение 30 дней после уведомления о негативном решении про предоставление убежища или отзыва прошения самим заявителем.

Если же заявление подано после 30 дней, размер гранта будет снижен. В таком случае он составит уже 2000 евро.

Субсидия может быть предоставлена в виде денежной выплаты или же в виде "помощи в натуральной форме". Это может быть, к примеру, услуга или оборудование, которое позволяет возвращающимся пройти обучение или открыть малый бизнес.

Чехия

Временную защиту для украинцев в Чехии продлили до марта 2025 года. Однако те, кто захочет покинуть страну до этой даты, могут рассчитывать на денежную помощь. Ее размер пока что не уточняется.

Единоразовую выплату украинцы будут получать не позднее чем за три месяца до окончания права на пребывание в Чехии. Если же беженцы решат обратиться за долгосрочной визой, то должны будут вернуть в госбюджет Чехии до 50% от полученной ими суммы.

Новые правила в Чехии начнут действовать в 2024 году.

Швейцария

Инициативу о выплатах украинцам за возвращение домой рассматривали и в Швейцарии, но так и не утвердили ее окончательно.

Предполагалось, что эта страна может ввести доплату украинцам в сумме до 4355 долларов.

Ирландия

В этой стране программа выездных выплат пока что разрабатывется. Суммы пока не указаны.

В правительстве Ирландии отмечают, что финансовая помощь рассчитана на тех украинцев, у которых осталось уцелевшее жилье на Родине. По мнению ирландских властей, вернуться таким людям мешают в том числе финансовые трудности, в связи с чем им и хотят помочь.

Напомним, 12 декабря в Ирландии одобрили сокращение в пять раз еженедельного пособия, которое платят украинским беженцам.

Как сообщал Главред, в четырех европейских странах в 2024 году начнут сокращать и прекращать помощь украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.

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