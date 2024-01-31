Норвегия ограничила помощь украинским беженцам: что изменилось

Более половины украинских беженцев, прибывающих в страны Северной Европы, ищут убежища в Норвегии.

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Норвегия снова ограничила помощь украинским беженцам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Правительство Норвегии решило ограничить финансовую помощь украинским беженцам, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на муниципалитеты и сохранить высокий уровень предоставления услуг и льгот.

Как говорится на сайте правительства Норвегии, решения объясняют необходимостью контролировать уровень миграции, ведь более половины украинских беженцев, прибывающих в страны Северной Европы, ищут убежища в Норвегии.

"Мы должны избегать ситуации, когда давление на муниципалитеты станет настолько сильным, что помощь Украине может быть оспорена", – заявила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель.

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Что изменится для беженцев из Украины в Норвегии

украинцы не будут больше получать выплаты, если решат жить в частном жилье вместо центров приема беженцев;

государство больше не будет возмещать расходы на домашних животных для новых беженцев. На практике у новых прибывших не будет возможности жить с домашними животными в центрах приема беженцев;

лицам в возрасте от 19 до 24 лет нужно прожить в Норвегии не менее пяти лет, чтобы претендовать на бесплатные стоматологические услуги;

для получателей единовременной помощи усилят требования по сроку проживания – им нужно будет прожить в стране не менее года. В настоящее время эта помощь составляет 92 648 норвежских крон (более 8 тыс евро);

для получения базовых выплат и выплат по оказанию помощи будут введены требования о более длительном периоде проживания в Норвегии.

Норвегия готова заплатить украинцам за возвращение домой

Норвегия с 2023 года платит 17,5 тыс. крон (1,2 тыс. долларов) каждому украинцу, который имеет статус коллективной защиты, вид на жительство в стране и готов вернуться на Родину. Деньги дают только тем, кто готов купить билет в Украину и сразу же вернуться домой.

За выплатой нужно обращаться в Норвежское иммиграционное управление (UDI). Вместе с заявлением нужно будет предоставить билеты и документы, а также описать маршрут.

Также нужно оформить документы о переезде из Норвегии.

Как сообщал Главред, Норвегия поменяет социальные условия и правила для украинцев, которые бегут от войны и оформляют статус временной защиты. Всё это делается для того, чтобы страна не стала более заманчивой для переезда из той же Польши.

Напомним, 12 декабря в Ирландии одобрили сокращение в пять раз еженедельного пособия, которое платят украинским беженцам.

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