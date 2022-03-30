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Статус беженца в Норвегии для украинцев в 2022: как попасть в страну и на что можно рассчитывать

30 марта 2022, 11:34

Беженство в Норвегию для украинцев 2022 - механизм временной защины переселенцев, как подать заявку.

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Беженство в Норвегию для украинцев 2022 / depositphotos.com

Норвегия, одна из стран, которая открыла двери для украинских беженцев. И хоть она не является членом ЕС, там готовятся принять до 100 тысяч переселенцев.

О том, как принимают беженцев Нидерланды можно узнать в материале: Нидерланды принимают беженцев из Украины – условия пребывания и полезные контакты.

Как попасть в Норвегию беженцам

В Норвегию можно попасть при наличии биометрического паспорта, ID карты гражданина Украины или других документов, которые могут подтвердить ваше гражданство.

Попасть в Норвегию и попросить убежища можно и без этих документов. Виза для пересечения границы не нужна. Подавать заявление о защите можно также без документов прямо на границе.

Что делать после пересечения границы

Государство предоставляет украинским беженцам временную коллективную защиту, которая действует 1 год с возможностью ее продления на 3 года. Эта схема включает возможность доступа к рынку труда, медицинским услугам и образованию для детей.

Важно: временная коллективная защита не является основанием для получение вида на жительство.

Если у вас есть где остановиться, вы можете сразу ехать туда и оставаться там. Не стоит откладывать регистрацию в местном отделении полиции. В период, когда вы не зарегистрированы у вас нет доступа к правам в стране, вы просто находитесь в постоянном безвизовом режиме.

Если нет жилья, нужно обращаться в полицию, которая доставит вас до Национального центра прибытия.

Важно: регистрировать свою заявку можно только в Национальном центре прибытия.

В Осло Национальный центр прибытия находится по адресу Mosseveien 58, 1640 Råde Nasjonalt Ankomstsenter. Он работает круглосуточно.

Украинские организации, которые могут быть полезными в поиске жилья:

Прихисток;

EU4UA;

Ukraine Shelter;

Shelter for Ukraine.

Транспорт в Норвегии

В Норвегии украинские беженцы могут бесплатно ездить на поездах и экспрессах Vy. Для поездок в Восточной Норвегии, местных поездов на Западе, линии Флом, а также поездок между Гетеборгом и Осло беженцы могут сесть в поезд и путешествовать бесплатно, предъявив украинский паспорт или национальное удостоверение личности.

Для проезда на линии Бергена, украинские беженцы могут получить бесплатный билет в кассе Entur на Центральном вокзале Осло и Бергенском вокзале.

Полезная информация

Тут можно найти интересующую информацию по проживанию, оформлению статуса временной защиты, социальной и медицинской помощи:

Беженцы с Украины в Норвегию.

Норвежская организация, которая помогает найти приют – NOAS.

Украинцы в Норвегии.

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