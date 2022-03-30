Статус беженца в Норвегии для украинцев в 2022: как попасть в страну и на что можно рассчитывать

Беженство в Норвегию для украинцев 2022 - механизм временной защины переселенцев, как подать заявку.
Норвегия, одна из стран, которая открыла двери для украинских беженцев. И хоть она не является членом ЕС, там готовятся принять до 100 тысяч переселенцев.
О том, как принимают беженцев Нидерланды можно узнать в материале: Нидерланды принимают беженцев из Украины – условия пребывания и полезные контакты.
- Как попасть в Норвегию беженцам
- Что делать после пересечения границы
- Транспорт в Норвегии
- Полезная информация
Как попасть в Норвегию беженцам
В Норвегию можно попасть при наличии биометрического паспорта, ID карты гражданина Украины или других документов, которые могут подтвердить ваше гражданство.
Попасть в Норвегию и попросить убежища можно и без этих документов. Виза для пересечения границы не нужна. Подавать заявление о защите можно также без документов прямо на границе.
Что делать после пересечения границы
Государство предоставляет украинским беженцам временную коллективную защиту, которая действует 1 год с возможностью ее продления на 3 года. Эта схема включает возможность доступа к рынку труда, медицинским услугам и образованию для детей.
Важно: временная коллективная защита не является основанием для получение вида на жительство.
Если у вас есть где остановиться, вы можете сразу ехать туда и оставаться там. Не стоит откладывать регистрацию в местном отделении полиции. В период, когда вы не зарегистрированы у вас нет доступа к правам в стране, вы просто находитесь в постоянном безвизовом режиме.
Если нет жилья, нужно обращаться в полицию, которая доставит вас до Национального центра прибытия.
Важно: регистрировать свою заявку можно только в Национальном центре прибытия.
В Осло Национальный центр прибытия находится по адресу Mosseveien 58, 1640 Råde Nasjonalt Ankomstsenter. Он работает круглосуточно.
Украинские организации, которые могут быть полезными в поиске жилья:
Транспорт в Норвегии
В Норвегии украинские беженцы могут бесплатно ездить на поездах и экспрессах Vy. Для поездок в Восточной Норвегии, местных поездов на Западе, линии Флом, а также поездок между Гетеборгом и Осло беженцы могут сесть в поезд и путешествовать бесплатно, предъявив украинский паспорт или национальное удостоверение личности.
Для проезда на линии Бергена, украинские беженцы могут получить бесплатный билет в кассе Entur на Центральном вокзале Осло и Бергенском вокзале.
Полезная информация
Тут можно найти интересующую информацию по проживанию, оформлению статуса временной защиты, социальной и медицинской помощи:
Норвежская организация, которая помогает найти приют – NOAS.
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