Нидерланды принимают беженцев из Украины – условия пребывания и полезные контакты

Какую помощь предоставляют в Нидерландах украинским переселенцам.
Нидерланды принимают украинцев, вынужденных бежать от ужасов войны по программе временной защиты переселенцев. Главред разобрался как попасть в Нидерланды, найти жилье и на какую помощь можно рассчитывать.
О том, по какой схеме украинских беженцев принимает Англия, читайте в материале: Великобритания принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и на что можно рассчитывать.
- Как Нидерланды принимают беженцев из Украины
- Как добраться в Нидерланды
- Как искать жилье
- Транспорт в Нидерландах
- Полезная информация
Как Нидерланды принимают беженцев из Украины
Государство предоставляет украинцам статус временной защиты, которая действует во всех странах Европейского Союза. Это предполагает финансовую помощь, возможность работать, получать социальную и медицинскую защиту. Дети смогут посещать садик или школу.
Важно: на данный момент в Нидерландах нельзя запрашивать статус беженца в течение 6 месяцев.
Как добраться в Нидерланды
Большинство европейских железнодорожных перевозчиков предоставляют бесплатный проезд для украинских беженцев. Составить оптимальный маршрут вам помогут волонтеры на вокзале в первой стране прибытия.
Можно также воспользоваться авиалиниями и долететь до Нидерландов из страны, где вы оказались. Авиаперевозчик Wizzair предоставляет украинцам бесплатные рейсы до 10 апреля.
Как искать жилье
Можно предварительно найти жилье в Нидерландах на сайтах по поиску пристанища для беженцев. Многие жители страны готовы предоставить переселенцам отдельную комнату. Организации, которые могут быть полезными в поиске жилья:
По прибытии необходимо зарегистрироваться в муниципалитете и получить BSN номер, предоставляющий доступ к услугам.
Центры приема беженцев, которым негде остановиться работают в Амстердаме и Роттердаме.
Если вы прибываете с животными, необходимо отвести питомца в клинику на бесплатный осмотр.
Транспорт в Нидерландах
Проезд в общественном транспорте для украинцев будет бесплатным. Также переселенцы могут безоплатно воспользоваться поездами компании NS.
Полезная информация
Посольство Украины в Нидерландах (Гаага): Groot Hertoginnelaan 26, 2517 EG, The Hague, The Netherlands.
+31 70 362 60 95
Сайты, которые могут пригодиться украинцам в Нидерландах:
Помощь украинцам в Нидерландах.
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