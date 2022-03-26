Нидерланды принимают беженцев из Украины – условия пребывания и полезные контакты

Статус беженца в Нидерландах для украинцев 2022 / ua.depositphotos.com

Нидерланды принимают украинцев, вынужденных бежать от ужасов войны по программе временной защиты переселенцев. Главред разобрался как попасть в Нидерланды, найти жилье и на какую помощь можно рассчитывать.

О том, по какой схеме украинских беженцев принимает Англия, читайте в материале: Великобритания принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и на что можно рассчитывать.

Как Нидерланды принимают беженцев из Украины

Государство предоставляет украинцам статус временной защиты, которая действует во всех странах Европейского Союза. Это предполагает финансовую помощь, возможность работать, получать социальную и медицинскую защиту. Дети смогут посещать садик или школу.

Важно: на данный момент в Нидерландах нельзя запрашивать статус беженца в течение 6 месяцев.

Как добраться в Нидерланды

Большинство европейских железнодорожных перевозчиков предоставляют бесплатный проезд для украинских беженцев. Составить оптимальный маршрут вам помогут волонтеры на вокзале в первой стране прибытия.

Можно также воспользоваться авиалиниями и долететь до Нидерландов из страны, где вы оказались. Авиаперевозчик Wizzair предоставляет украинцам бесплатные рейсы до 10 апреля.

Как искать жилье

Можно предварительно найти жилье в Нидерландах на сайтах по поиску пристанища для беженцев. Многие жители страны готовы предоставить переселенцам отдельную комнату. Организации, которые могут быть полезными в поиске жилья:

Прихисток;

EU4UA;

Ukraine Shelter;

Shelter for Ukraine.

По прибытии необходимо зарегистрироваться в муниципалитете и получить BSN номер, предоставляющий доступ к услугам.

Центры приема беженцев, которым негде остановиться работают в Амстердаме и Роттердаме.

Если вы прибываете с животными, необходимо отвести питомца в клинику на бесплатный осмотр.

Транспорт в Нидерландах

Проезд в общественном транспорте для украинцев будет бесплатным. Также переселенцы могут безоплатно воспользоваться поездами компании NS.

Полезная информация

Посольство Украины в Нидерландах (Гаага): Groot Hertoginnelaan 26, 2517 EG, The Hague, The Netherlands.

+31 70 362 60 95

Сайты, которые могут пригодиться украинцам в Нидерландах:

help-ukraine.nl/refugee

Украинцы в Нидерландах.

Помощь украинцам в Нидерландах.

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