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Великобритания принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и на что можно рассчитывать

25 марта 2022, 11:48

Как попасть в Англию как беженец, по какой схеме оформить визу и сколько можно оставаться в стране переселенцам.

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Великобритания принимает беженцев из Украины / ua.depositphotos.com

Великобритания – одна из стран с наиболее строгим визовым режимом. И для беженцев из Украины его отменять не собираются. Чтобы попасть на территорию Объединенного Королевства нужно оформить визу по упрощенным условиям.

Главред разобрался, по какой схеме можно попасть в страну и что дает статус беженца в Англии.

Как Великобритания принимает беженцев из Украины

Попасть в Англию можно только при наличии визы, подтверждающей разрешение на въезд. В Иммиграционной службе государства отмечают, что пересечь границу Англии без наличия визы на данный момент невозможно, а нелегальное пребывание в стране будет караться по закону.

Беженцев в Англии принимают по двум схемам

Родственники в Британии

Если у вас есть родственники, которые проживают в Великобритании, попасть на территорию государства можно по программе Ukraine Family Scheme. Она предусматривает, что люди, которые официально живут и работают на территории Британии, могут спонсировать визу своим ближайшим родственникам, а также членам их семей.

Программа спонсорства "Дом для украинцев"

С 18 марта в Англии открыта возможность для украинцев, у которых нет родственных связей, попасть в страну по программе "Дом для украинцев".

Для этого необходимо найти спонсора, который согласится предоставить жилье сроком не менее чем 6 месяцев. Организации, которые могут быть полезными в поиске людей, которые готовы поселить украинцев:

Прихисток;

EU4UA;

Ukraine Shelter;

Shelter for Ukraine.

Важно: после подачи визы все стороны (и спонсор, и гость) будут проходить проверки безопасности. Особенно это касается тех, которые принимают у себя дома детей или уязвимых взрослых.

Подача визы осуществляется онлайн только на английском языке. Нужно заранее подготовить фото паспортов спонсора и гостя и всю необходимую информацию.

Сколько ждать визы

Правительство Великобритании отмечает, что с целью предотвращения угроз национальной безопасности, переселенцам будет предоставлено разрешение на въезд только в том случае, если они успешно прошли антитеррористическую проверку и проверку по национальной базе данных полиции.

Рассмотрение заявок переселенцев в приоритете, однако на данный момент нет достоверной информации от британского правительства, сколько времени занимает обработка заявок. Но известно, что в случае отсутствия действующего загранпаспорта вам придется обращаться в визовый центр для прохождения биометрии. Это занимает больше времени.

На что можно рассчитывать беженцам в Англии

Переселенцы из Украины при успешном рассмотрении заявки и разрешении на въезд получают доступ к рынку труда, медицинским услугам и образованию для детей на три года.

Важно: при въезде в страну проставляется штамп на разрешение пребывания на 6 месяцев. В течении этого периода необходимо обратиться в специальное управление и сдать биометрию, после чего разрешение продляется до 3 лет.

Как добраться до Великобритании

Пока напрямую из Украины в Великобританию добраться невозможно. Но в Соединенное Королевство можно добраться из Европы.

Европейский железнодорожный перевозчик Eurotunnel курсирует в направлении Британии из Парижа, Лиля, Брюсселя и Амстердама. Проезд для украинцев будет бесплатным.

Можно добраться до Британии на пароме из Кале (Франция), а также из Нидерландов, Швеции, Норвегии, Дании. Контроль выезда и въезда также будет осуществляться в стране выбытия.

Доступно также и авиасообщение. Лоукосты Ryanair, Easyjet, Wizzair, а также регулярные перевозчики из стран Европы.

Важно: иммиграционный контроль Британии осуществляется непосредственно перед отправкой на вокзале или пароме. Стоит прибыть на час раньше для прохождения процедуры.

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