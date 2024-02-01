Германия ограничивает использование соцпомощи для украинцев: создадут спецкарту

Карту нельзя использовать для оплаты товаров или услуг за рубежом. Карта работает только на территории Германии.

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Германия изменит использование социальной помощи для украинцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль сообщил, что 14 из 16 федеральных земель Германии договорились о создании единой платежной карты для беженцев.

Только Бавария и Мекленбург-Передняя Померания планируют создать свою собственную модель. BILD сообщил об особенностях специальной единой карты.

Банковские переводы заблокированы. Это означает, что социальная помощь не может быть передана контрабандистам или родственникам в стране происхождения. До сих пор для многих это было стимулом приезжать в Германию и получать социальные выплаты.

Карту нельзя использовать для оплаты товаров или услуг за рубежом. Карта работает только возле Германии.

Нет никаких ограничений на товары. Например, можно покупать алкоголь.

Снимать можно только небольшие суммы наличных. В зависимости от федеральной земли устанавливаются минимальные и максимальные лимиты.

Онлайн-покупки в других странах ЕС ограничены.

Карта имеет нейтральный дизайн и ее нельзя узнать как "карту беженца".

В случае нецелевого использования средств карта может быть аннулирована по требованию властей.

"Финансовые средства, предоставленные в соответствии с Законом о помощи просителям убежища, предназначены для обеспечения средств к существованию в Германии и при всем понимании - не предназначены для финансирования семей семьи", - заявил премьер-министр Нижней Саксонии.

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Выплаты для переселенцев: что известно

Напомним, что Кабмин планирует продлить выплаты для переселенцев в 2024 году. В правительстве хотят автоматически продлить выплаты переселенцам еще на полгода для лиц, утративших трудоспособность, или пенсионеров с низким уровнем пенсии.

Более 140 тысяч переселенцев лишили выплат. В результате таких проверок расходы бюджета уменьшились примерно на 400 млн гривен в месяц, отметила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Одна из стран ЕС серьезно ужесточит правила для беженцев из Украины. Для украинских беженцев в Чехии изменится срок предоставления бесплатного жилья, также будет разрешена депортация лиц со статусом временной защиты.

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