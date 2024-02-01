Германия ограничивает использование соцпомощи для украинцев: создадут спецкарту

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль сообщил, что 14 из 16 федеральных земель Германии договорились о создании единой платежной карты для беженцев.
Только Бавария и Мекленбург-Передняя Померания планируют создать свою собственную модель. BILD сообщил об особенностях специальной единой карты.
- Банковские переводы заблокированы. Это означает, что социальная помощь не может быть передана контрабандистам или родственникам в стране происхождения. До сих пор для многих это было стимулом приезжать в Германию и получать социальные выплаты.
- Карту нельзя использовать для оплаты товаров или услуг за рубежом. Карта работает только возле Германии.
- Нет никаких ограничений на товары. Например, можно покупать алкоголь.
- Снимать можно только небольшие суммы наличных. В зависимости от федеральной земли устанавливаются минимальные и максимальные лимиты.
- Онлайн-покупки в других странах ЕС ограничены.
- Карта имеет нейтральный дизайн и ее нельзя узнать как "карту беженца".
- В случае нецелевого использования средств карта может быть аннулирована по требованию властей.
"Финансовые средства, предоставленные в соответствии с Законом о помощи просителям убежища, предназначены для обеспечения средств к существованию в Германии и при всем понимании - не предназначены для финансирования семей семьи", - заявил премьер-министр Нижней Саксонии.
Выплаты для переселенцев: что известно
Напомним, что Кабмин планирует продлить выплаты для переселенцев в 2024 году. В правительстве хотят автоматически продлить выплаты переселенцам еще на полгода для лиц, утративших трудоспособность, или пенсионеров с низким уровнем пенсии.
Более 140 тысяч переселенцев лишили выплат. В результате таких проверок расходы бюджета уменьшились примерно на 400 млн гривен в месяц, отметила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
Одна из стран ЕС серьезно ужесточит правила для беженцев из Украины. Для украинских беженцев в Чехии изменится срок предоставления бесплатного жилья, также будет разрешена депортация лиц со статусом временной защиты.
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