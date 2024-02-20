США готовы передать Украине ATACMS большой дальности, ждут лишь решения Конгресса - NBC News

До сих пор США предоставили Украине только более старые системы ATACMS средней дальности.

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У Байдена склоняются к поставке Украине ракет большой дальности - NBC News / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Если Конгресс США одобрит законопроект помощи для Украины, то в одном из первых пакетов будут ракеты ATACMS большой дальности, которые способны поразить временно оккупированный Крым. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

По словам двух американских чиновников, после нескольких месяцев запросов со стороны украинских чиновников администрация Байдена работает над предоставлением Украине новых мощных баллистических ракет большой дальности.

В конце прошлого года США начали поставлять Украине армейские тактические ракетные системы, известные как ATACMS, но до сих пор они предоставили только более старые системы ATACMS средней дальности. Теперь, по словам чиновников, США склоняются к отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине нанести удар дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова.

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Но вопрос финансирования США поставок оружия в Украину остается неопределенным из-за противодействия со стороны бывшего президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе.

Представители Министерства обороны сообщили NBC News, что у США ограниченный запас ATACMS и что они вряд ли отправят их в Украину без финансирования пополнения американских запасов.

По словам двух американских чиновников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования Украины, США могут включить системы ATACMS дальнего действия в один из первых пакетов военной помощи. У США также есть боеприпасы и артиллерия, которые готовы немедленно отправить в Украину после принятия финансирования.

Чиновники не исключили, что они могут попросить союзников предоставить Украине ракеты и пополнить запасы ATACMS.

Белый дом пока не ответил на запрос NBC News о комментарии.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Республиканцы блокируют военную помощь Украине

Законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, вероятно, не будет рассмотрен до середины марта. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

Президент США Джо Байден раскритиковал Джонсона и призвал вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно". Байден заявил, что поддержка законопроекта означает противостояние российскому диктатору Путину.

В Белом доме также заявили, что члены Республиканской партии США стали на сторону Дональда Трампа и подыгрывают его политическим интересам в президентской гонке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментруя тот факт, что республиканцы блокируют проект дополнительного финансирования Украины.

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