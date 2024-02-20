УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США готовы передать Украине ATACMS большой дальности, ждут лишь решения Конгресса - NBC News

Анна Ярославская
20 февраля 2024, 09:50
До сих пор США предоставили Украине только более старые системы ATACMS средней дальности.
ATACMS, США
У Байдена склоняются к поставке Украине ракет большой дальности - NBC News / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Если Конгресс США одобрит законопроект помощи для Украины, то в одном из первых пакетов будут ракеты ATACMS большой дальности, которые способны поразить временно оккупированный Крым. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

По словам двух американских чиновников, после нескольких месяцев запросов со стороны украинских чиновников администрация Байдена работает над предоставлением Украине новых мощных баллистических ракет большой дальности.

В конце прошлого года США начали поставлять Украине армейские тактические ракетные системы, известные как ATACMS, но до сих пор они предоставили только более старые системы ATACMS средней дальности. Теперь, по словам чиновников, США склоняются к отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине нанести удар дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова.

видео дня

Но вопрос финансирования США поставок оружия в Украину остается неопределенным из-за противодействия со стороны бывшего президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе.

Представители Министерства обороны сообщили NBC News, что у США ограниченный запас ATACMS и что они вряд ли отправят их в Украину без финансирования пополнения американских запасов.

По словам двух американских чиновников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования Украины, США могут включить системы ATACMS дальнего действия в один из первых пакетов военной помощи. У США также есть боеприпасы и артиллерия, которые готовы немедленно отправить в Украину после принятия финансирования.

Чиновники не исключили, что они могут попросить союзников предоставить Украине ракеты и пополнить запасы ATACMS.

Белый дом пока не ответил на запрос NBC News о комментарии.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Республиканцы блокируют военную помощь Украине

Законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, вероятно, не будет рассмотрен до середины марта. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

Президент США Джо Байден раскритиковал Джонсона и призвал вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно". Байден заявил, что поддержка законопроекта означает противостояние российскому диктатору Путину.

В Белом доме также заявили, что члены Республиканской партии США стали на сторону Дональда Трампа и подыгрывают его политическим интересам в президентской гонке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментруя тот факт, что республиканцы блокируют проект дополнительного финансирования Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США военная помощь война России и Украины ATACMS
Реклама

Главное за день

Десятки штурмовиков РФ уничтожены: раскрыты детали крупных потерь врага на юге

Десятки штурмовиков РФ уничтожены: раскрыты детали крупных потерь врага на юге

10:43 Украина
США готовы передать Украине ATACMS большой дальности, ждут лишь решения Конгресса - NBC News

США готовы передать Украине ATACMS большой дальности, ждут лишь решения Конгресса - NBC News

09:50 Мир
Ночью РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары

Ночью РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары

07:58 Украина
Все главные новости

Популярное

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас 21788

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас

Денег станет больше: три знака зодиака ощутят финансовый успех до конца февраля 20858

Денег станет больше: три знака зодиака ощутят финансовый успех до конца февраля

Китайский гороскоп на сегодня 20 февраля: Змеям нужно стоять на своем, Тиграм - ревность 5932

Китайский гороскоп на сегодня 20 февраля: Змеям нужно стоять на своем, Тиграм - ревность

Обречена на одиночество: от Анны Седоковой упорхнул молодой муж 4594

Обречена на одиночество: от Анны Седоковой упорхнул молодой муж

Последние новости

10:57

Бейонсе рассказала о неизлечимом заболевании

10:55

Массовое уничтожение самолетов РФ: в ВСУ рассказали о новой тактике врага

10:43

Десятки штурмовиков РФ уничтожены: раскрыты детали крупных потерь врага на юге

10:40

Британия закрыла одну из программ для въезда беженцев: что это значит для украинцев

10:26

"Это основная цель": что случится в Украине в ближайшие 10 дней и какой город под прицелом Путина

Россия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - БерлинскаяРоссия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - Берлинская
10:24

Польша хочет соглашения с Украиной: Секерский призвал фермеров к переговорам

09:55

Снова не холостяк: Добрынин рассказал о новой спутнице

09:50

США готовы передать Украине ATACMS большой дальности, ждут лишь решения Конгресса - NBC News

09:48

Когда в Украине появится аналог БПЛА "Ланцет": волонтер назвала ключевое условие

Реклама
09:26

Как сделать стаканчики для рассады своими руками: высаживать можно прямо в них

09:16

Польша не имеет политической воли, чтобы остановить протесты: Дещица о блокаде границы

09:02

Убийство летчика РФ в Испании: Кузьминову предлагали остаться в Украине — Данилов

08:17

Оккупанты резко замедлили темп наступления после захвата Авдеевки - ISW

08:10

Почему неслыханные международные санкции не работают вообщемнение

07:58

Ночью РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары

07:27

Канада передаст Украине более 800 дронов: названы сроки

06:43

Швеция выделит Украине крупнейший пакет оборонной помощи на $700 млн

06:10

Мюнхен-2024: чего ждать дальше?мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 11 секунд найти помидор

04:50

Россия готовится начать войну против НАТО: волонтер рассказала о тактике Кремля

Реклама
04:18

Россияне начали применять "квадратные" ракеты: аналитики раскрыли их опасность

03:35

Без макияжа и фильтров: 74-летняя Вера Вонг явила миру свое настоящее лицо

03:05

"Команда резко против": СМИ рассказали, с кем крутит роман Бритни Спирс

02:52

Почему стаканы и чашки нужно хранить перевернутыми

02:19

Головоломка на скорость: у вас стопроцентное зрение, если вы заметите собаку за 12 секунд

01:30

Где лучше всего вести учет финансов: лучшая домашняя бухгалтерия

00:11

20 миллионов украинцев могут эмигрировать в случае победы Путина в войне - Forbes

19 февраля, понедельник
23:22

Диверсия в Одессе: вражеские ДРГ взорвали авто с военными - УДА

23:01

Собрали 40 тысяч солдат: полковник ВСУ оценил угрозу наступления РФ на Запорожье

22:50

Арестович "примазался" к мему про "батальон Монако", объясняя свой зарубежный вояж

22:39

Украина начала масштабно сбивать российские самолеты: эксперты объяснили причины

21:53

РФ собрала 50-тысячный "кулак" на Запорожье, Зеленский говорит о критической ситуации

21:37

Наталья Могилевская прокомментировала третье замужество во время войны

21:21

Топ-3 способа, которые сохранят свежесть в ванной комнате на несколько недель

21:20

Причина не в зерне: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

20:59

В "Дие" не будет функций, связанных с мобилизацией - глава Минцифры

20:56

Федоров об отключении Starlink на оккупированных: это будет катастрофически

20:51

РФ должна была эвакуировать: ВСУ раскрыли, что произошло с погибшими бойцами из "Зенита"

20:18

Наталья Сумская объяснила, чем война с Россией страшнее предыдущих

20:03

Угроза обвала Авдеевского фронта: майор ВСУ оценил вывод войск из Авдеевки

Реклама
19:59

Может ли РФ начать наступление на Киев: Коваленко назвал сценарии войны

19:44

Украину накрывает непогода: одни регионы засыплет снегом, а другие зальет дождями

19:32

Все области Украины укрепляют границы и строят фортификационные сооружения на фронте

19:30

Бывший "Ревизор" Вадим Абрамов сбежал в РФ развлекать оккупантов

19:27

Результаты совещания в Москве: в ГУР назвали следующую цель Кремля после Навального

19:21

Как хранить авокадо: способ, чтобы не переспело и не почернело

19:21

Лунный календарь на 20 февраля: чего следует избегать в этот день

19:10

Наступление по всем фронтам: что нужно знатьмнение

19:05

Какие прически сделают моложе на 10 лет: стилист показала, что добавляет возрастаВидео

19:02

Для чего дырки в овощечистке: факт, о котором многие не догадываются

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять