Российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам - Андрющенко

РФ потеряла уникальный самолет А-50 стоимостью 330 миллионе долларов.

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Россия потеряла самолет А-50 стоимостью 330 млн. долларов / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, t.me/andriyshTime

Самолет А-50 удалось сбить с помощью партизан в Мариуполе. Они отслеживали местонахождение российских бортов. Об этом сообщил разник мэра Мариуполя в Telegram.

По его словам, обстрел Украины 7 февраля координировали именно по этому А-50.

"При участии информационного обеспечения Мариупольского Спртива счет = два А50 или 2 по 330 млн. долларов США. И скажите теперь, что мариупольское сопротивление не молодцы, а Мариуполь не мстит? Итак", - написал Андрющенко. видео дня

Стоимость самолета, уничтоженного ГУР и воздушными силами ВСУ, составляет 330 миллионов долларов. Однако модернизированные версии могут стоить дороже.

Андрющенко также отметил, что по утверждению россиян упало два самолета оккупантов. Они упали в районе хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае.

"Поэтому, скорее всего, нас ждет дуплет. Красота", - добавил он.

Что известно о самолете А-50 А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. А-50 может применяться: для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;

для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;

для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

может служить воздушным командным пунктом. А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним. На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

Ликвидация российского А-50

Напомним, вечером 23 февраля во время совместной операции ГУР и воздушных сил ВСУ удалось сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Обломки упали на территории Краснодарского края.

Его уничтожение подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Баян, ты где? А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов с Днем защитника отечества! Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать! Спасибо главному управлению разведки МОУ и всем, кто обеспечил результат", - написал он.

Также Главред описал характеристики ликвидированного российского самолета.

Кроме этого, видео падения обломков быстро появилось в Сети. РФ не признает потерю, А сообщает о "неустановленном летальном аппарате", который загорелся в Краснодарском крае.

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