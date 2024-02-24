Пять майоров, три капитана, лейтенант: в сбитом А-50 погибли 10 офицеров РФ - СМИ

В российском самолете А-50, который был сбит вечером 23 февраля, погибли десять оккупантов, в том числе пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на собеседников в Главном управлении разведки.
По данным источника, все 10 россиян, которые были в самолете, погибли. При этом жертв от падения самолета А-50 на земле нет.
Известно, что в военно-транспортной авиации есть семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.
Ликвидация российского самолета А-50У
Вечером 23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Ликвидацию А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам. Они отслеживали местонахождение российских бортов.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины уточнили, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС РФ А-50У был сбит 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море.
В ГУР также опубликовали перехват разговора экипажа прикрытия Су-35, который подтверждает сбитие российского самолета А-50У.
Один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.
Дополнительным признаком успеха совместной операции ГУР МО Украины и Воздушных Сил ВСУ является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 ВКС РФ, выполнявших задачи вблизи н.п. Миллерово - часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки.
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