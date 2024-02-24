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Сбивание самолета А-50: аналитики дали ответ, почему в РФ врут о "дружественном огне"

Алёна Воронина
24 февраля 2024, 08:50обновлено 24 февраля, 10:07
В РФ говорят, якобы этот самолет сбило российское ПВО "дружественным огнем". Аналитики сказали, какая польза для оккупантов от того, чтобы брать вину на себя.
Сбитие российского самолета А-50
России выгодно врать, что самолет А-50 сбил "дружественный огонь" их ПВО, говорят аналитики/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин

После того, как украинские силы сбили редкий российский самолет-разведчик А-50У вечером 23 февраля, российские блогеры начали активно распространять теорию, якобы это воздушное судно могло быть сбито "дружественным огнем" российской ПВО.

При этом блогеры страны-агрессора РФ обвиняют российских военных в системных проблемах и призывают их решить, чтобы избежать дальнейших инцидентов дружественного огня. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) объяснили, почему в РФ так громко заговорили о возможном "дружественном огне", и какая от этого польза для российских оккупантов.

Аналитики отмечают, что такие усилия направлены "на деморализацию украинцев и убеждение россиян в том, что победа обеспечена".

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"Дважды сбитые Украиной российские самолеты стратегического назначения с разницей в несколько недель серьезно подрывают этот российский нарратив. Энтузиазм милблогеров в приписывании потрясающей некомпетентности собственным российским ПВО – единственное возможное объяснение многочисленных случаев, когда" дружественный огонь" сбивал самолеты, помогая координировать действия самих ПВО – странный", – отметили аналитики ISW.

Сбивание российского самолета-разведчика А-50У

Напомним, украинские силы уничтожили российский самолет А-50 вечером в пятницу, 23 февраля. Уничтожение А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.

Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам. Самолет А-50 стоимостью 330 миллиону долларов удалось сбить с помощью партизан в Мариуполе. Они отслеживали местонахождение российских бортов.

В Defense Express раскрыли, чем на самом деле сбили А-50.Отмечается, что российский самолет А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Значительная удаленность от фронта делает невозможным применение ЗРК Patriot.

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