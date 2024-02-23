Пострадавшие в тяжелом состоянии: РФ атаковала жилой дом в Одессе

В ночь на 24 февраля российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате удара пострадали два человека. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По словам главы ООВА, после вражеского обстрела возникло разрушение с последующим возгоранием в жилом доме, на месте прилета работают все соответственные службы.
После прилета спасатели проводят поисковые работы и ликвидируют пожары.
По состоянию на 22:30 известно о двух пострадавших. Они в тяжелом состоянии госпитализированы. Под завалами также могут находиться люди.
Ситуация на 23:16:
"Еще одну пострадавшую только что удалось достать из-под завалов. Женщину в тяжелом состоянии везут в больницу. Она пробыла под завалами около двух часов. Поисковая операция продолжается", - сообщил олег Кипер.
Как сообщал Главред, вечером 22 февраля во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении вражеских ракет в направлении города. Местные власти призвали жителей искать укрытия и соблюдать правила "двух стен". Также просили соблюдать информационную тишину.
К тому же, накануне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в очередной раз заговорил о присоединении украинского города Одессы к РФ и ненароком пригрозил применением ядерного оружия. В частности, политик заявил, что в России заждались "возвращения Одессы" в Российскую Федерацию и заявил об исторической принадлежности города к стране-агрессору.
Также, в ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed-131/136 и ракетами типа Х-31П и Х-22. В результате удара РФ погибли три человека. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.
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