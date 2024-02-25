"Нет больше А-50": Буданов порадовал заявлением об уничтожении российских самолетов

Украинские силы уничтожили уже два российских самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Совсем скоро россияне не смогут проводить круглосуточное дежурство. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов перед выступлением на форуме "Украина. Год 2024".
Он добавил, что в РФ осталось лишь 6 рабочих самолетов А-50.
"Еще один а-50 упадет, и круглосуточное дежурство придется прекращать", - сказал Буданов.видео дня
Смотрите видео об уничтожении российских самолетов А-50:
Что известно о самолете А-50
А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.
А-50 может применяться:
- для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
- для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;
- для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;
- может служить воздушным командным пунктом.
А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.
На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.
Уничтожение российского самолета А-50 23 февраля
Напомним, вечером 23 февраля стало известно о том, что украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Это произошло в ходе совместной операции ГУР и Воздушных сил Украины.
В Сети сразу же появились видео, на которых видно, как российский самолет выпускает тепловые ловушки, готовясь к ратней атаке по нему. В этот момент в А-50 влетает ракета и он падает. Уничтожение российского самолета официально подтвердил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук и поблагодарил всех, кто был к этому причастен.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам. Они отслеживали местонахождение российских бортов.
Владимир Зеленский заинтриговал заявлением об уничтожении А-50. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение 23 февраля российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.
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