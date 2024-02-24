Заслуга не только ВСУ: Зеленский заинтриговал заявлением об уничтожении А-50

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение 23 февраля российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.
Это, а также уничтожение других вражеских самолетов - ни что иное, как результат работы союза Украины и ее партнеров, заявил он на пресс-конференции с европейскими лидерами в Киеве в субботу.
"Что касается А-50 и других самолетов наших врагов – это результат в любом случае нашего союза, союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а по некоторым направлениям невозможно оборонять свое государство", - подчеркнул президент.
"Мы за это благодарны, безусловно, нашим военным, нашему народу и нашим всем партнерам", - добавил он.
Глава государства также подчеркнул: "Украина не имеет возможности и не имеет права, и никогда этого не будет, чтобы Украина применяла оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории".
Что известно о самолете А-50
А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.
А-50 может применяться:
- для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
- для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;
- для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;
- может служить воздушным командным пунктом.
А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.
На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.
Ликвидация российского самолета А-50У
Вечером 23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Ликвидацию А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам. Они отслеживали местонахождение российских бортов.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины уточнили, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС РФ А-50У был сбит 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море.
В ГУР также опубликовали перехват разговора экипажа прикрытия Су-35, который подтверждает сбитие российского самолета А-50У.
Другие новости:
- ВСУ поразили самолет ВКС РФ: пилот направил его в населенные пункты на Луганщине
- Массовое уничтожение самолетов РФ: в ВСУ рассказали о новой тактике врага
- Раскололся надвое: очевидцы утверждают, что в России разбился еще один самолет