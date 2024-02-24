Заслуга не только ВСУ: Зеленский заинтриговал заявлением об уничтожении А-50

Украина не применяет оружие партнеров за пределами своей территории, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение А-50 РФ / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua, mil.ru

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение 23 февраля российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Это, а также уничтожение других вражеских самолетов - ни что иное, как результат работы союза Украины и ее партнеров, заявил он на пресс-конференции с европейскими лидерами в Киеве в субботу.

"Что касается А-50 и других самолетов наших врагов – это результат в любом случае нашего союза, союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а по некоторым направлениям невозможно оборонять свое государство", - подчеркнул президент.

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"Мы за это благодарны, безусловно, нашим военным, нашему народу и нашим всем партнерам", - добавил он.

Глава государства также подчеркнул: "Украина не имеет возможности и не имеет права, и никогда этого не будет, чтобы Украина применяла оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории".

Что известно о самолете А-50 А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. А-50 может применяться: для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;

для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;

для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

может служить воздушным командным пунктом. А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним. На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

Ликвидация российского самолета А-50У

Вечером 23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Ликвидацию А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам. Они отслеживали местонахождение российских бортов.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины уточнили, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС РФ А-50У был сбит 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море.

В ГУР также опубликовали перехват разговора экипажа прикрытия Су-35, который подтверждает сбитие российского самолета А-50У.

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