Германия против передачи Taurus Украине: в Бундестаге не одобрили решение

Против передачи дальнобойных ракет Украине проголосовали 480 депутатов.

https://glavred.info/ukraine/nimechchina-proti-peredachi-taurus-ukrajini-u-bundestazi-ne-shvalili-rishennya-10544039.html Ссылка скопирована

Германия против передачи Taurus Украине / коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты, pixabay, Википедия

Депутаты немецкого парламента в четверг, 22 февраля, проголосовали против поставки Украине дальнобойных ракет Taurus.

Указано, что соответствующее предложение внесли депутаты парламентской группы ХДС/ХСС. Впрочем во время голосования они не смогли получить достаточное количество голосов, передает Welt.

"За" проголосовали 182, а "против" - 480. Еще пятеро воздержались.

видео дня

Передача Украине ракет Taurus: что известно

Напомним, что у Шольца назвали три причины, почему Германия не предоставляет Украине ракеты Taurus. Нужно наладить производство оружия и боеприпасов - такие меры необходимы, чтобы обеспечить как Германию, так и Украину, сказал Йоханнес Арльт.

Олаф Шольц рассказал, почему Украина не может получить ракеты Taurus. Канцлер Германии прокомментировал причины торможения с поставкой ракет. По его словам, для этого ищут лучший момент, намекнув, что прогресс будет.

Владимир Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus. Президент Украины утверждает, что отказ в предоставлении Украине конкретной помощи из-за отсутствия веры может дорого обойтись.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.