Германия против передачи Taurus Украине: в Бундестаге не одобрили решение

Депутаты немецкого парламента в четверг, 22 февраля, проголосовали против поставки Украине дальнобойных ракет Taurus.
Указано, что соответствующее предложение внесли депутаты парламентской группы ХДС/ХСС. Впрочем во время голосования они не смогли получить достаточное количество голосов, передает Welt.
"За" проголосовали 182, а "против" - 480. Еще пятеро воздержались.
Передача Украине ракет Taurus: что известно
Напомним, что у Шольца назвали три причины, почему Германия не предоставляет Украине ракеты Taurus. Нужно наладить производство оружия и боеприпасов - такие меры необходимы, чтобы обеспечить как Германию, так и Украину, сказал Йоханнес Арльт.
Олаф Шольц рассказал, почему Украина не может получить ракеты Taurus. Канцлер Германии прокомментировал причины торможения с поставкой ракет. По его словам, для этого ищут лучший момент, намекнув, что прогресс будет.
Владимир Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus. Президент Украины утверждает, что отказ в предоставлении Украине конкретной помощи из-за отсутствия веры может дорого обойтись.
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