Авдеевка - новая линия обороны: Зеленский срочно созвал военную Ставку

На Ставке обсудили ситуацию на фронте и о новых линиях обороны, где осуществляются укрепления рубежей.

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Зеленский провел Ставку / коллаж: Главред, фото: ОПУ

22 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский провел срочную Ставку. Глава государства заслушал последние изменения в оперативной обстановке от Главкома Александра Сырского.

"Ситуация на всех основных направлениях, оборонительные действия и отдельные наступательные операции. Поступление и расход боеприпасов, ракет, дронов. Заслушал информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова", - отметил президент в своем Telegram.

На ставке подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и южном направлениях.

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"Авдеевка - это новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки - морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог только на дезинформационную операцию", - говорится в сообщении.

Также на ставке заслушали закрытый доклад по всему, что касается самолетов F - 16. Появилась информация о количестве в первой партии и сроках получения. Происходит подготовка инфраструктуры и персонала.

"Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов", - добавил Зеленский.

Напомним, что в офисе Президента сообщили, что все области Украины укрепляют границы и строят фортификационные сооружения на фронте. Бригады из тыловых областей помогают строить линию обороны и военные инженерно-технические сооружения.

Боец ВСУ Евгений Иевлев назвал вероятное направление нового удара РФ. Захватчики могут развернуть силы на горловское направление, чтобы попытаться выровнять линию фронта. Оккупанты уже подтягивают свои резервы.

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