Сможет ли Россия снова двинуть танки на Киев: эксперт назвал условия

Эксперт раскрыл условия, при каких условиях Россия сможет снова наступать на Киев и сколько ей нужно людей и техники для этого.

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Романенко рассказал о возможном наступлении РФ на Киев / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС, Минобороны РФ

На сайте Главред состоялся чат с генерал-лейтенантом запаса, кандидатом военных наук, доктором технических наук, профессором, экс-заместителем начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко рассказал, насколько вероятна повторная попытка российских войск пойти на Киев с территории Беларуси.

"Нужно разделять понятия "возможно" и "то, что можно реализовать". Наступление на Киев возможно, в чем мы убедились с попытки россиян осуществить его в 2022 году. Эта возможность остается. Однако пока, если судить по количеству сил и средств, подготовка к широкомасштабному наступлению не просматривается. Об этом говорит и наша разведка, а также разведки союзников", - сказал Романенко.

Эксперт также рассказал, при каких условиях Россия снова может двинуть танки на Киев и сколько ей нужно людей и техники для этого.

"Угроза для Киева будет сохраняться до последнего дня войны. Однако, чтобы это осуществить, России нужна группировка войск численностью более 100 тысяч человек, плюс соответствующее количество вооружения и техники. Такую группировку скрыть достаточно сложно, ее легко будет обнаружено. Только в этом случае можно будет говорить о росте вероятности наступления с северного направления, в частности, и на Киев", - пояснил Романенко.

Эксперт заверил, что сейчас ничего подобного не наблюдается, но будет неправильно вообще снять этот вопрос.

Смотрите видео чата с Игорем Романенко:

Напомним, что в ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы. Сегодня войска страны-агрессора России продолжают вести наступательную операцию лишь на одном стратегическом направлении, сказал Вадим Скибицкий.

Мэр Харькова Игорь Терехов оценил угрозу наступления войск РФ. Не важно, какие планы у агрессора России-Харьков был и остается украинским городом, и даст достойный отпор в случае наступления, сказал городской голова.

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