ВСУ сбили 'впечатляющее' количество самолетов: Игнат раскрыл последствия для РФ

В течение последних нескольких дней Вооруженные силы успешно ликвидировали 10 российских самолетов. Об этом сказал спикер Воздушных сил Украины Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Представитель Воздушных сил отметил, что благодаря успешной операции Сил обороны, удалось сбить такое количество самолетов, которое действительно впечатляет. Он отметил уничтожение самолета А-50У, который используется российскими оккупантами как воздушный радар для отслеживания радиолокационной обстановки на территории Украины.
"Безусловно, это уменьшит способности врага, и враг, скажем так, не будет некоторое время использовать свою авиацию близко к нашим границам. Хотя и продолжает это делать, но приближаются российские летчики уже не так близко, как это было раньше", - отметил Игнат.видео дня
По словам Игната, уничтожение самолета А-50У существенно ограничит способность российских военных контролировать ситуацию в воздушном пространстве Украины, что приведет к снижению активности российской авиации у границ страны. Он также подчеркнул, что уже третий день самолеты А-50 не были замечены в украинском воздухе.
Что известно о самолете А-50
А-50-советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолету Ту-126. вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нем, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.
А - 50 может применяться:
- для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
- для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке;
- для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные таморские цели;
- может служить воздушным командным пунктом.
А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.
На вооружении РФ есть всего 3 единицы а-50 и 6 единиц А-50У. стоимость каждого - $330 млн.
Ликвидация А-50У
Напомним, 23 февраля во время совместной операции ГУР и Воздушных сил ВСУ удалось сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Обломки упали на территории Краснодарского края.
Также именно благодаря Мариупольским партизанам ГУР и Воздушные силы ВСУ уничтожили новую модернизацию российского самолета-разведчика А50У. Уничтожение самолета является серьезным ударом для оккупантов, поскольку таких летательных аппаратов у них единицы.
Кроме этого, российский самолет А-50, вероятно, удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Значительная удаленность от фронта делает невозможным применение ЗРК Patriot, пишет военно-аналитический портал Defense Express.
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